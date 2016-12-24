В Ардатовском районе открылся новый плавательный бассейн

26 декабря, в воскресенье, Глава Мордовии Артём Здунов в Ардатове принял участие в торжественном открытии плавательного бассейна «Дельфин» им. Я.Я. Костюченко. Объект построен в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза России.

На первом этаже нового объекта расположен бассейн на 4 дорожки длиной 25 метров, раздевалка с душевыми кабинами, комната для тренера и медсестры. Специальное оборудование позволяет посещать тренировки по плаванию лицам с ограниченными возможностями здоровья. Разработана и внедрена программа реабилитации для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

На втором этаже оборудован современный специализированный тренажёрный зал, который позволяет готовиться к соревнованиям пловцам и гребцам. В бассейне создан штат из 18 рабочих мест. В смену объект способен принять до 60 человек, а за сутки - до 480.



Учреждение носит имя Якова Яковлевича Костюченко – мастера спорта СССР по гребле, заслуженного тренера России, тренера членов сборной команды Республики Мордовия, в том числе мастера спорта международного класса Елены Анюшиной. Он во многом поспособствовал развитию гребли на байдарках и каноэ в республике.

Артём Здунов отметил, что объект ничем не уступает столичным учреждениям, а спортсмены сегодня даже в глубинке имеют прекрасные возможности для подготовки к соревнованиям самого высокого уровня. «Программа комплексного развития сельских территорий, инициированная Президентом страны Владимиром Путиным, позволяет регионам строить такие замечательные дворцы спорта в любом муниципалитете. В Ардатове проходят тренировки школы олимпийского резерва, этот бассейн был здесь просто необходим. Я выражаю большую благодарность министерству сельского хозяйства России за поддержку», - сказал Глава республики.



Директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Ксения Шевелкина подчеркнула, что программа строительства будет продолжена. - «На примере реализации этой программы мы видим, что Мордовия всегда выполняет взятые на себя обязательства. Этот очень важный проект позволил оснастить спортивное учреждение самыми современными тренажёрами, привлечь прекрасных наставников. Министерство будет и дальше развивать сельские территории республики. Мы готовы рассматривать и обсуждать с регионом совместную реализацию новых проектов на ближайшие годы».



После торжественного открытия на дорожки бассейна вышли профессиональные пловцы и показали мастер-класс. Спортсмены отметили, что бассейн соответсвует самым высоким требованиям, а значит, здесь будут проходить не только тренировки, но и крупные соревнования.