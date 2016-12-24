На САРАНСК АРЕНЕ состоялось техническое открытие ледового корта

В субботу, 25 декабря, впервые на лед универсального зала САРАНСК АРЕНА вышли юные горожане – воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, учащиеся общеобразовательных и спортивных школ, члены молодежных объединений. Вместе с ними лед универсального зала опробовал Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Напомним, что строительство объекта началось в 2011 году, сроки сдачи неоднократно переносились. Главой Мордовии Артёмом Здуновым было принято решение завершить строительство в текущем году, вопросы по дофинансированию объекта пришлось решать на федеральном уровне. В результате этой работы Постановлением Правительства России в июне 2021 года региону на эти цели было выделено свыше 850 млн рублей. На сегодня на САРАНСК АРЕНЕ строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, завершается поставка технологического оборудования и спортивного инвентаря.

В предновогоднюю субботу принято решение провести техническое открытие ледовой арены.

На входе в многофункциональный центр Артёма Здунова встретили юные гимнастки, которые рассказали главе региона, что на САРАНСК АРЕНЕ теперь есть и их спортивный дом - прекрасный гимнастический зал. «Тренируйтесь на здоровье и для новых побед!» - сказал руководитель республики и пообещал прийти к спортсменам на тренировку.

Оснащение многофункционального спортивного комплекса позволяет принимать здесь соревнования международного уровня, трибуны рассчитаны на 7,8 тыс. посадочных мест. В будущем в чаше возможно проведение матчей по хоккею, баскетболу, волейболу, а также концертов звезд мировой величины.

Артём Здунов вышел на лед вместе с юными спортсменами и молодежными активистами. Начинающие хоккеисты и фигуристы рассказали Главе республики, что лед прекрасно подходит для выступлений, а о тренировках на объекте международного уровня они раньше не могли и мечтать. Руководитель региона поблагодарил строителей за профессионально выполненную работу и отметил, что САРАНСК АРЕНА должна стать кузницей новых чемпионов. «Мы получили еще один объект спорта высоких достижений. Город ждал открытия долгие 10 лет. Для нас сегодня крайне важно развивать зимние виды спорта, круглогодично проводить тренировочные сборы. Я благодарю Правительство России за поддержку проекта. САРАНСК АРЕНА – это начало большой истории», - подчеркнул Глава Мордовии.

Премьер-министр республики Владимир Сидоров держал строительство на личном ежедневном контроле. «Подписан акт технической готовности, объект введен в эксплуатацию. Генеральный подрядчик взял на себя гарантийные обязательства по обслуживанию универсального зала в течение 5 лет», - сказал Председатель Правительства РМ.

Вице-премьер регионального правительства Инсаф Хайруллин отметил, что объект удалось сдать в сроки, несмотря на все сложности. «Здесь установлены самые современные системы кондиционирования, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, безопасности. Отдельных слов заслуживает мультимедиа – изображение на экранах-кубах смотрится очень сочно и ярко. Уровень спортивного объекта - один самых высоких в ПФО», - сказал он.

Во время первого массового катания к детям вышли Дед Мороз со Снегурочкой, а волонтеры провели флешмобы. Все юные участники по завершении мероприятия получили сладкие подарки от Главы Мордовии.