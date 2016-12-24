В Мордовии произошло ДТП с участием 24 автомобилей

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Как сообщает Госавтоинспекция республики, 25 декабря в 13 часов 10 минут на 1 км автодороги «Саранск-Сурское-Ульяновск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 24 автомобилей, среди которых в том числе автомобиль пожарной службы. По предварительным данным, в массовом ДТП пострадали 4 человека, которые с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения города. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.
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На съезде «Единой России» рассказали о реализации «Народной программы»
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