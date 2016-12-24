Артём Здунов встретился с полицейскими, вернувшимися из служебной командировки на Северном Кавказе

25 декабря, в субботу, Глава Республики Мордовия Артём Здунов встретился со сводным отрядом полиции, который вернулся из полугодовой служебной командировки в регионах Северного Кавказа. Во встрече также участвовали Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров и главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов.

Артём Здунов поздравил бойцов с возвращением домой и поблагодарил за выполнение всех задач, поставленных руководством страны. «Ваше присутствие в регионах Северного Кавказа очень важно для России, для стабильной оперативной обстановки. За время командировки вами было проверено почти 70 тысяч единиц автотранспорта и 83 тысячи человек. Пресечены факты незаконного оборота оружия и наркотиков. Задержаны лица, находящиеся в розыске. Вы достигли конкретных результатов. Это очень непросто – находиться вдали от родных и нести боевую службу. Спасибо вам за работу», - сказал Глава Мордовии.

Министр внутренних дел региона Борис Шейнкин подчеркнул высокий профессионализм сводного отряда. Во время командировки в республику неоднократно приходили благодарственные письма от высшего руководства МВД Дагестана.

Проявившим себя сотрудникам были вручены ведомственные награды и очередные звания.