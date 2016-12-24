Послание Главы РМ Государственному Собранию

Уважаемые депутаты Государственного Собрания и жители Мордовии!

Сегодняшнее Послание будет посвящено оценке обстановки в республике и дальнейшим шагам по решению ключевых проблем её развития.

Особое внимание уделим тем сферам, которые напрямую влияют на качество жизни людей. Это экономика, финансы, социальная защита, образование и здравоохранение.

Большую помощь в преодолении накопившихся проблем мы получаем со стороны федерального центра.

Особая благодарность Президенту Российской Федерации, Владимиру Владимировичу Путину, за постоянную поддержку Мордовии в решении сложнейших социально-экономических вопросов.

Вчера глава государства провёл традиционную большую пресс-конференцию, на которой ответил на самые волнующие вопросы граждан России и поставил конкретные задачи по улучшению ситуации в стране. Наша прямая обязанность – обеспечить их безусловное исполнение.

Начну со стратегических приоритетов. Буквально вчера утверждена инвестиционная Стратегия республики, которая подготовлена совместно со Сбербанком. Она прошла широкую экспертизу и общественное обсуждение.

В Стратегии предусмотрены мероприятия по развитию ключевых секторов экономики и освоению новых рынков. Это агропромышленный комплекс, транспортное и нефтехимическое машиностроение, электрооборудование, оптоволоконные технологии, туризм и креативные сектора, инновационные материалы, цифровые сервисы и другие.

Указанные направления определят дальнейшее развитие республики до 2035 года. А сама реализация Стратегии поможет нам в решении ключевых проблем.

На сегодня самая чувствительная из них – это низкие доходы наших граждан. Хотя статистика указывает на 9% роста показателя, люди пока не чувствуют заметных улучшений. Поэтому основные усилия Правительства должны быть направлены на обеспечение ежегодного роста заработной платы темпами, выше среднероссийского уровня.

Это станет основным направлением деятельности и Председателя Правительства, и глав районов, которые несут ответственность за результаты данной работы. Все проекты и программы должны обязательно учитывать, как они реально повлияют на рост доходов и благосостояние наших граждан.

Такое право на повышение оплаты труда должно быть закреплено в трёхсторонних соглашениях. Прошу профсоюзы и региональные объединения работодателей занять активную позицию в этом вопросе.

В ходе инвентаризации мы выявили существенные перекосы по уровню зарплат на предприятиях. Определили, кто пытается сэкономить. А ведь это – недополученные доходы бюджета.

Поручаю Правительству и налоговой службе применить меры ответственности к предприятиям, практикующим зарплаты «в конвертах». К тем, кто уклоняется от уплаты налогов и страховых взносов. Не забывайте, что тем самым отдельные представители бизнеса пытаются переложить свою социальную ответственность на бюджет.

Объем расходов республиканского бюджета на обязательное медицинское страхование неработающих граждан в следующем году составит, только задумайтесь об этом, 3 миллиарда четыреста миллионов рублей. Нам с вами есть куда направить данные средства. Это стоимость двух больших современных школ. Давайте по-хозяйски отнесемся к этой теме.

При этом мы поддержим тех, кто делает всё для сохранения профессионалов на местах и роста заработной платы своих сотрудников. Господдержка будет оказываться с учётом этого фактора.

Обращаю внимание, что Президентом России дано поручение о дополнительной поддержке предприятий, вкладывающих прибыль в инвестиции. Прошу Правительство республики отчитаться в 1-м квартале следующего года, как идёт его исполнение.

Перейду к следующему острому вопросу – «уровню бедности».

На особом контроле Правительства, и конкретно Министерства труда и социальной защиты, должны быть вопросы оказания поддержки социально незащищенным категориям граждан. Сегодня её получают почти 60% жителей республики.

Ещё одна востребованная форма – программа социального контракта. В этом году 3700 человек уже получили поддержку. Четверть из них – на предпринимательскую деятельность.

Так, жительница Ардатовского района средства программы направила на развитие личного подсобного хозяйства и покупку крупного рогатого скота.

Благодаря соцконтракту, предприниматель из Саранска занялся выращиванием микрозелени. Она считается модным трендом в здоровом питании. В планах – расширение бизнеса по выращиванию зерновых культур.

Польза от программы очевидна. Люди не только обеспечивают себя работой, но и создают новые рабочие места со стабильным доходом для многих семей.

До конца следующего года программой необходимо охватить не менее 2 тысяч человек. Это семьи с детьми, одинокие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. А в последующие 3 года - поддержать еще порядка 10 тысяч граждан. Эта задача стоит перед Правительством, и конкретно, перед Министерства труда и социальной защиты республики. Обращаю ваше внимание, что министерство должно не только заниматься социальной поддержкой. Его прямая обязанность – налаживание трудовых отношений, рост занятости и развитие кадрового потенциала.

Большой резерв поддержки малозащищенных слоев населения заложен в привлечении грантов благотворительных фондов. Прошу министерства, и прежде всего социальный блок, составить конкретный план действий и вместе с некоммерческим сектором значительно увеличить число заявок, обеспечить их сопровождение на конкурсной основе.

Формирование дружественной и комфортной среды для семей с детьми, укрепление традиционных ценностей, здорового материнства, ответственного отцовства и многодетности – всё это должно стать приоритетом нашей работы на всех уровнях. Потому что проблема демографии для республики одна из самых острых.

В нашей республике почти 7,5 тысяч многодетных семей. Предлагаю на очередной сессии Госсобрания решить вопрос предоставления льгот по транспортному налогу для поддержки семей с тремя и более детьми.

В этом году мы достойно организовали Всероссийскую перепись населения. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в организации этой работы. Кто помог бабушкам и дедушкам, людям с ограниченными возможностями здоровья присоединиться к этому социально важному событию.

Предварительные результаты переписи подтвердили существующие в республике демографические проблемы. Основные из них – естественная убыль населения и высокий миграционный отток.

Ежегодно за пределы республики выезжает в среднем более 17 тысяч человек. Три четверти из них – в трудоспособном возрасте.

Эти причины во многом связаны с отсутствием работы с достойным заработком и возможностью профессионального роста.

С одной стороны, большинство предприятий вошли в обычный режим работы. Уровень безработицы по сравнению с прошлым годом снизился в 4 раза и вернулся к докризисному периоду. Но на самом деле мы видим дефицит квалифицированных кадров. Почти 600 человек – столько сегодня требуется только восьми нашим компаниям. Это «ВКМ-Сталь», «Плайтерра», «Цветлит», «Резинотехника», «Биохимик», «Хорошее дело», Саранский телевизионный и Ардатовский светотехнический заводы.

Для реализации инвестпроектов нам банально не хватает людей и Правительству необходимо предметно заняться этим вопросом. Поэтому поручаю разработать план по привлечению и переселению в республику целевых категорий граждан.

Во-первых, это жители территорий Севера. Всё бо́льшее их число задумывается о переезде в регионы с комфортными условиями жизни. Перед тем как принять решение о переселении, люди взвешивают все «за» и «против». Наша задача – презентовать республику, рассказать о наших преимуществах. Это, в первую очередь, стоимость жизни, доступность жилья, спортивных объектов и социальных услуг, качество образования, возможность получения высокотехнологичной медицинской помощи, более мягкий климат, экология и, конечно, качество продуктов питания.

Ещё одно важное направление – переселение наших соотечественников, проживающих за рубежом. В стране действует соответствующая госпрограмма, которая предусматривает меры поддержки её участников.

В этом году в республику переселено 362 человека. Считаю, что нужно повышать планку, расширять географию стран, с которыми ведется работа, качественно улучшать вакансии, активизировать продажу жилья под заказ соотечественников и северян.

Президент России поставил чёткую задачу по восстановлению занятости. Для этого необходимо обеспечить сбалансированность спроса и предложения на рынке труда.

В текущем году мы создали 1000 новых рабочих мест. На следующий год стоит задача по восстановлению занятости более 3 тысяч человек. А в течение 3 лет запланировано создание свыше 5400 новых вакансий. Правительство должно обеспечить безусловное выполнение показателей.

Кроме того, совместно с хозяйствующими субъектами необходимо разработать программы переобучения под конкретные рабочие места и востребованные профессии, эффективнее использовать возможности федеральной программы по субсидированию найма безработных, а также обучения граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

Многое зависит от учреждений высшего и специального образования. Их прямая обязанность готовить кадры адекватно потребностям рынка труда и наших предприятий.

Для профориентации молодежи следует задействовать механизмы наставничества. Для этого за каждой школой, профтехучилищем правильным будет закрепить профильное предприятие, возобновить регулярные экскурсии школьников, студентов и преподавателей на соответствующие производства республики.

Институт самозанятых – это ещё один механизм вовлечения людей в экономику. Сейчас у нас более 8 тысяч таких граждан. Но потенциал формата гораздо выше. В наших силах превысить отметку в 10 тысяч человек.

На фоне существующих проблем в сфере занятости мы видим и положительные примеры. Безусловно, заслуживают внимания результаты кадрового проекта «Моя Мордовия», проведенного в текущем году на платформе «Россия – страна возможностей». Её напрямую курирует Президент нашей страны.

Многие из его победителей и участников получили высокие назначения в системе управления регионом, многие вернулись в родную Мордовию. Финалисты конкурса за короткий период инициировали более 80 проектов по улучшению жизни людей, создали свой «Экспертный клуб». Из примеров отмечу разработку первого городского веломаршрута по улицам Саранска и проект по созданию креативного пространства на базе одного из городских объектов.

Знаковым является пример открытия в этом году в Саранске Межрегионального центра обслуживания Федерального казначейства. Это 300 новых рабочих мест для наших финансистов, где самая низкая зарплата превышает среднереспубликанский уровень. Центр ведёт бюджетный учёт органов налоговой службы из 10 регионов ПФО. Кроме того, прорабатывается возможность обслуживания подразделений Федеральной таможенной службы города Москвы и других регионов России.

Совместно с «Почтой России» мы прорабатываем открытие аналогичного центра компетенций. Прошу Правительство и Минэкономики ускорить реализацию данного проекта.

Также на днях принято решение о создании в республике единого распределительного контактного центра «Сбербанка России». Это еще дополнительно 216 новых рабочих мест.

Право на труд должно быть у всех, в том числе у тех, кто оступился и нарушил закон. Хорошим решением для такой категории людей стало открытие исправительного центра на базе «Ромодановосахар», где будут трудиться осужденные к принудительным работам. Аналогичную площадку мы создаем на базе «ВКМ-Сталь».

С одной стороны, это поможет предприятиям нарастить свой производственный потенциал. С другой – это хороший пример социализации для соответствующей категории граждан.

Отмечу, что почти 900 человек, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Мордовии, являются уроженцами республики. И они, так или иначе, рано или поздно вернутся в наше общество. Сможем ли исключить рецидивы, дать им соответствующую специальность и обеспечить работой – зависит только от нас с вами.

Прошу Правительство совместно с администрацией Саранска изучить передовой региональный опыт по созданию таких центров и их использованию в интересах городского хозяйства. Минстрою республики следует освоить практику строительства быстровозводимых конструкций для этих целей.

Одна из важнейших задач государства – помогать людям в трудных жизненных ситуациях. Считаю, что наши граждане должны получать бесплатную юридическую помощь. И она должна быть квалифицированной. Для этого необходимо создать государственное юридическое бюро.

Мы уже начали прорабатывать этот вопрос при методической поддержке Минюста России. Прошу Правительство, Минюст республики и администрацию Саранска в следующем году приступить к реализации проекта. В дальнейшем будет правильно, если мы создадим и филиалы в муниципальных районах.

Ещё одно важное направление – создание «квартала юстиции». Этот масштабный проект мы прорабатываем также при поддержке федерального центра, и конкретно Минюста России. Прошу держать вопрос на постоянном контроле.

Уважаемые депутаты!

Реализацию задач по развитию Мордовии существенно осложняет накопленный за многие годы государственный долг. Для наведения порядка в расходовании средств мы реализуем конкретные меры по оздоровлению финансов.

Благодаря поддержке Президента страны, мы заместили коммерческие кредиты бюджетными средствами на сумму 17 млрд. рублей. Бюджетный эффект в этом году составил почти 1 млрд. рублей. В следующем году экономия на процентных платежах составит уже более полутора млрд. рублей.

При поддержке Минфина России утверждена программа оздоровления финансов. Бюджетный эффект от её реализации составит почти 4 млрд. рублей. Отмечу, что первый год ее реализации показал полное исполнение.

В текущем году сложилась положительная динамика по налогу на прибыль. Однако имеются значительные резервы по увеличению прибыли предприятий, прежде всего, за счет роста производительности труда.

Кроме того, впервые за последние годы с федеральным Минфином достигнута договорённость об отдельных капитальных вложениях при условии обеспечения в нашем бюджете первоочередных социально значимых расходов.

Снятие запрета на капвложения особенно актуально для муниципальных образований республики. На сегодняшний день у 5 районов муниципальный долг составляет менее 80% от их собственных доходов, 2 района вообще не имеют муниципального долга. Для них и будет в первую очередь принято это решение.

Снижение муниципального долга ускоренными темпами – одна из приоритетных задач глав районных администраций на следующий год. Конечно, вы с этой задачей не останетесь один на один. Но вы должны четко понимать, как рачительно расходовать ваши средства, как наращивать собственные доходы. Это откроет для вас возможности для разработки проектно-сметной документации, строительства и реконструкции востребованных социальных и промышленных объектов.

Говоря о проводимой работе по сокращению долга, необходимо сказать и про гранты, которые мы получили за достижение показателей деятельности органов государственной власти. Впервые за многие годы наша республика вошла в число таких регионов. Эти деньги пошли на оплату кредиторской задолженности перед бизнесом за прошлый год. Задача Правительства выполнить все целевые показатели и обеспечить получение аналогичного гранта в следующем году.

Требует отдельного рассмотрения вопрос закредитованности Саранска. На начало года долг города составил 4,5 млрд. рублей, что в 1,5 раза выше его собственных доходов.

В текущем году республика смогла снизить свой государственный долг. Однако из-за больших долгов города мы приняли решение и фактически забрали миллиардный долг Саранска на себя. Поэтому долг несколько увеличился, чтобы понимали все. И это позволило администрации города выполнить свои первоочередные обязательства. А угроза такая была.

Чтобы ситуация не повторилась, городским властям необходимо обеспечить наращивание собственных доходов, а также повысить эффективность использования имущества.

Складывается парадоксальная ситуация. Порой муниципальным районам не хватает средств на первоочередные расходы. При этом по итогам проведенной работы выявлено, что некоторые граждане умудряются годами использовать объекты недвижимости и не платить налоги.

Поэтому неудивительно, что в расчете на одного жителя по налогу на имущество республика занимает 13 место в Приволжском федеральном округе и 68-е по стране. Поверьте мне, анализ показывает, что это не самые бедные граждане нашей республики.

Согласно данным налоговой службы и Росреестра выявлено 250 тысяч таких объектов недвижимости. К ним можно прибавить объекты, которые фактически построены, но до сих пор числятся «недостроями» и не стоят на налоговом учете.

Кроме того, мы приступили к анализу земель сельхозназначения и только в текущем году выявили более 50 тысяч гектар неиспользуемой земли. Можно только представить себе на какую цифру мы выйдем по завершению данной работы. Нужно проверить, как используются земельные участки и ввести их в хозяйственный оборот.

Правительству и главам районов необходимо продолжить работу по выявлению и постановке на учёт объектов имущества и земельных участков. Это существенный ресурс для пополнения доходов бюджета. Поручаю во втором квартале предстоящего года завершить всю инвентаризацию и открыто проинформировать бизнес о свободных объектах и участках.

Также необходимо оказывать поддержку сельхозпроизводителям при оформлении прав на землю. Это прямая ответственность глав районов. Министр сельского хозяйства должен взять данный вопрос на постоянный контроль. На это существует большой запрос от бизнеса. Бизнес сам хочет оформить земли, встать на налоговый учет и платить налоги. Давайте поможем это сделать.

Несмотря на существующие проблемы, у нас есть все возможности для уверенного роста. Большим подспорьем станет участие республики в национальных проектах. В ближайшие 3 года на их реализацию будет направлено свыше 50 млрд. рублей.

Кроме того, на федеральном уровне мы защитили в качестве приоритетных 6 ключевых проектов развития, которые одобрены Председателем Правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным.

Благодарим Правительство Российской Федерации за поддержку наших инициатив!

Эти проекты касаются расширения производства оптоволокна, развития радиоэлектронной промышленности, сельского хозяйства, биотехнологий, туристской сферы и инженерной инфраструктуры. В ближайшие годы они станут основными локомотивами роста нашей экономики. Поручаю Правительству республики во взаимодействии с федеральным центром обеспечить чёткое выполнение задач.

Планомерная работа с федеральными ведомствами позволила вернуть утраченное доверие к республике. И, что особенно важно, к нам поменялось отношение главного финансового органа страны - Минфина России. Оно стало конструктивным.

При этом внутри республики нам ещё приходится сталкиваться с отдельными фактами коррупционных проявлений.

Мы вынуждены жёстко реагировать на это и продолжим «зачищать» от теневых и коррупционных схем ключевые отрасли нашей экономики, сферы производства и строительства, кредитно-финансовую и налоговую системы, жилищно-коммунальное хозяйство.

Особого внимания требует ситуация с закрытием двух частных банков. Большинству вкладчиков и предпринимателям государство оказало необходимую поддержку через систему страхования вкладов. Но есть бизнесы, которые оказались в тяжелом положении, иногда на пороге банкротства. Владельцы и менеджмент банков несут персональную ответственность за них, и должны принять все необходимые действия по урегулированию вопросов, в том числе в рамках работы с комитетом кредиторов. Я попрошу Вас, Владимир Николаевич (Сидоров), Уполномоченного по защите прав предпринимателей (Юрченкова Е.М.) постоянно «штабить» этот вопрос.

Хорошим подспорьем в нашей работе будет план по профилактике коррупции в сфере закупок и целевого использования бюджетных средств.

Уважаемые депутаты!

Одним из стратегических векторов станет 5-летняя индивидуальная Программа социально-экономического развития Мордовии.

До 2026 года республике ежегодно будет дополнительно выделяться 1 млрд. рублей из средств федерального бюджета. Сейчас программа согласована всеми федеральными ведомствами, и находится на утверждении в Правительстве страны. Ждем до конца года. Прошу Министерство экономики, Вас, Наталья Александровна (Таркаева), завершить эту работу.

Реализация программы позволит перезапустить производственные мощности завода «Лисма», создать на его базе индустриальный парк. Запланированы мероприятия по субсидированию процентной ставки по кредитам на реализацию инвестпроектов, докапитализации нашего Фонда развития промышленности и Фонда поддержки предпринимательства республики. Все деньги пойдут в экономику. В числе других важных направлений - развитие ТОСЭР «Рузаевка» и создание научных лабораторий на базе Мордовского госуниверситета.

Важное значение имеет работа с нашими потенциальными партнёрами. Со многими из них мы запускаем новые проекты.

Компания «Санлайт» планирует наладить производство гибких солнечных модулей. Уникальные решения в области композитных материалов нового поколения реализует компания «Конструкционные композиты».

Продолжают реализацию инвестпроектов «Биохимик», «Плайтерра», «Сарансккабель», группа компаний «Оптикэнерго». До конца года планируется запуск «Завода световых приборов» и старт строительства второй очереди «Рузаевского стекольного завода». В следующем году начнётся реализация двух крупных проектов предприятий «ВКМ-Сталь» и «Саранского телевизионного завода».

Задача органов власти сделать все, чтобы подобных проектов было намного больше. И пусть это будет хорошим примером для других.

Сегодня республика становится значимым игроком в реализации федеральных стратегических инициатив по созданию комфортных условий ведения бизнеса.

При поддержке Первого заместителя Председателя Правительства страны Андрея Рэмовича Белоусова и Министерства экономического развития России мы в «пилотном» режиме (в числе всего 10 регионов) упрощаем основные процедуры, с которыми сталкивается бизнес при реализации инвестпроектов. Это подключение к энергосетям, выделение земли, получение разрешений на строительство и другие.

Обязательство субъекта перед инвестором мы включили в инвестиционную декларацию, которая была принята в мае текущего года.

Важным направлением для нас станет проработка возможности создания особой экономической зоны или иной преференциальной зоны. Прошу экономический блок Правительства уже в следующем году определить варианты реализации этой задачи.

Предпринимаемые усилия должны отразиться на качестве деловой среды в регионе. В текущем году нам впервые удалось переломить негативный 5-летний тренд в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Но впереди еще много работы. Задача Минэкономики совместно с отраслевыми министерствами в следующем году продолжить динамичный рост по данному рейтингу.

Также прошу внимательно изучить и другие инструменты оценки. В целом, рейтинги бывают субъективные, бывают и объективные. Но имейте в виду, что инвесторы воспринимают нашу республику зачастую по ним, а потом уже знакомятся с нами, с Правительством и т.д. Поэтому восприятие республики федеральным центром и деловым сообществом через рейтинги для нас очень важно. Обращайте на это внимание.

На имидж Мордовии влияет и регулярность встреч представителей органов власти, глав районов с бизнесом. Это должно стать доброй традицией. В текущем году несколько таких мероприятий прошло с моим участием, а также с участием Прокуратуры, Роспотребнадзора, Налоговой службы и других контрольно-надзорных органов.

По многим проблемным вопросам были найдены решения. Они могут быть не только стратегическими, но и локальными, затрагивать конкретные проблемы конкретного предпринимателя.

Например, небольшая задача: отстояли детскую площадку рядом с ТК «Макс» в Саранске. Её предлагалось демонтировать, так как земля под ней была в федеральной собственности. Нашли возможность безвозмездно передать эту землю муниципалитету. Конноспортивной базе предоставили земельный участок под расширение. Предпринимательница из Ковылкино хотела продолжить работу в торговом павильоне. Была длительная тяжба с районной администрацией. Ситуация разрешилась: проведены торги, заключён договор аренды на размещение нестационарного объекта торговли.

В любом случае такие решения шаг за шагом повышают доверие бизнеса и власти.

Открытый диалог с бизнесом станет неотъемлемой частью культуры нашего поведения. В этой связи предлагаю следующий год в республике объявить ГОДОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ!

Здесь хорошим подспорьем должен стать обновленный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе республики. Его основной задачей станет улучшение инвестиционного климата и совместное решение возникающих у бизнеса проблем.

Чтобы чувствовать себя комфортно и иметь возможность развиваться, предприятиям нужны гарантированные рынки сбыта.

Мы считаем, что государство не должно оставаться в стороне от этого вопроса. Поэтому задача Минэкономики, Минпромнауки, других отраслевых министерств и глав районов активно участвовать в выстраивании производственных цепочек и выявлении «инвестиционных ниш». То есть всего того, что республикой закупается в большом объёме, но до сих пор самой не производится. Здесь важна и правильная донастройка государственного и муниципального заказа.

Активную поддержку хозяйствующим субъектам должен оказывать и центр «Мой бизнес». Одна из его основных задач – на системной основе обучать предпринимателей продвигать свою продукцию на современных рынках.

Серьёзным подспорьем для наших хозяйствующих субъектов может стать электронный ресурс, на котором будет размещена единая база местных производителей. Это расширит предприятиям возможности для сбыта продукции. Прошу Минэкономики и Минцифры совместно с Экспертным клубом «Моя Мордовия» представить варианты решения этого вопроса.

Значительный импульс развитию экономики помогут придать программы поддержки несырьевого экспорта. У республики здесь неплохие позиции. За 9 месяцев текущего года объём экспорта превысил 245 млн. долл. с ростом 142% к прошлому году.

Сегодня мы обладаем хорошей базой торговых партнёров в 80 странах. Даже в прошлом году, несмотря на пандемию, «Оптикэнерго» и «Кабельные системы» смогли заключить ряд новых перспективных контрактов. Коллеги, я всех перечислять не буду. Это общий результат, но это не плохо в такой период выйти на экспорт и практически на половину увеличить долю несырьевого экспорта.

Что касается экспорта продовольствия, то по нашим оценкам, к концу года он составит 35 млн. долларов, в следующем – уже 38 млн. Сегодня мы поставляем продукцию в 32 страны мира.

Из числа экспортёров отмечу МПК «Атяшевский», птицефабрику «Чамзинская», ЛВЗ «Саранский» и «Консервный завод». Есть успехи и в сегменте МСП. Например, компания «Караван» и ИП Биккинин заключили контракты с торговыми сетями Германии.

Необходимо расширять экспортную деятельность и дальше. Задача на ближайшие 5 лет – вырасти минимум на четверть. Сделать это нужно, прежде всего, за счёт поставок товаров высокой переработки. Это железнодорожные вагоны, полупроводниковые приборы, кабельная и фармапродукция.

Для этого важно укрепить сотрудничество с «Российским экспортным центром». За предыдущий год, благодаря этому взаимодействию, привлечению федеральных средств нам удалось практически удвоить количество экспортеров малого и среднего предпринимательства.

В текущем году программами регионального Центра поддержки экспорта воспользовались 256 субъектов МСП, из которых 21 компания уже вышла на зарубежные рынки. Прошу не снижать темп и эффективнее использовать программы господдержки экспортеров.

Один из главных локомотивов роста экономики республики, который потянет за собой и другие смежные сектора, – это наша промышленность. Сегодня в ней занято почти 50 тысяч человек.

По итогам года мы прогнозируем рост – на уровне 111% по сравнению с предыдущим периодом.

Отмечу значимый вклад наших производственников в борьбу с коронавирусной инфекцией. В кратчайшие сроки они организовали выпуск необходимого оборудования и инвентаря.

Компанией «Биохимик» разработан противовирусный препарат «Арепливир» и его инъекционная форма. Он получил широкое применение по всей стране. Также предприятие открыло производство субстанции антибиотика «Ванкомицин». Его ещё называют лекарством последней надежды. Это все происходит у нас, коллеги. И лаборатории научные располагаются у нас. Сейчас очень неплохое взаимодействие идет с Мордовским государственным университетом.

Сегодня наши предприятия активно продвигают свою продукцию на российском рынке. «Саранский телевизионный завод» планирует реализацию проекта по производству печатных плат для телекоммуникационного оборудования проектной мощностью 2,5 млрд. рублей.

Перед «Электровыпрямителем» стоит задача разработать стратегическую программу развития по новым направлениям и рынкам сбыта. С учётом переговоров с партнёрами к 2025 году необходимо довести объём производства с 2,5 до 8 млрд. рублей.

Масштабные задачи стоят перед предприятием «Оптиковолоконные системы», которые достигли в текущем году самого высокого уровня продаж оптоволокна с момента своего запуска.

Главой государства поручено Правительству России совместно с нами и госкорпорацией «ВЭБ.РФ» принять решения, направленные на повышение конкурентоспособности и увеличение спроса на оптическое волокно, производимое в нашей стране.

Это ещё и значимый вопрос национальной безопасности. Мы заинтересованы в полной локализации в республике производства оптоволокна и увеличению мощностей завода до 10 млн. км в год.

Для этого в 2023 году необходимо обеспечить трансфер технологии производства преформ и начать строительство нового завода по их выпуску. Коллеги, переговоры ведутся. Надо определяться с партнерами и завод ставить.

Далее. В качестве положительного примера хочу отметить запуск на заводе «Рузхиммаш» Фабрики знаний и умений. Это позволит предприятию обеспечить себя кадрами, повысить производительность труда и улучшить качество продукции.

Кроме того, важным вопросом при трудоустройстве является уровень социальных гарантий на предприятии, особенно в части обеспечения жильем. Я прошу обратить самое пристальное внимание на этот вопрос. Государство готово подставить плечо, но и сами предприятия должны проявить социальную ответственность. Например, предоставлять сотрудникам или молодым специалистам беспроцентные займы на покупку жилья. С рядом компаний, например с «РМ Рейл», мы уже обсуждаем этот вопрос.

По многим из направлений потребуется плотная работа с федеральным центром. Так, для развития транспортного и специального машиностроения Минпромнауки республики необходимо проработать создание нового кластера с привлечением федеральных средств.

Ещё одной задачей министерства станет привлечение субсидии Минпромторга России на докапитализацию Фонда развития промышленности республики.

Кроме указанных направлений важно обеспечить привлечение средств для предприятий напрямую из федерального Фонда развития промышленности. В первую очередь, они должны быть направлены на строительство стекольного завода в Рузаевке проектной мощностью более 151 тысячи изделий в год, цеха по производству вагонного литья «ВКМ-Сталь» на 24 тысяч тонн ежегодно, а также на организацию производства силовых кабелей завода «ЭМ-Кабель» с годовой мощностью 10 тысяч км.

Общий объём средств, привлекаемый на указанные проекты, составит более 7 млрд. рублей. Прошу Минпромнауки держать эти задачи на постоянном контроле.

Правительству республики необходимо более чётко отработать повестку взаимодействия с крупными индустриальными партнёрами. В их числе «Газпром», «Росатом», «Россети», «Ростелеком», «Трансмашхолдинг» и ряд других.

Успешные примеры такого сотрудничества есть и их число нужно наращивать. Например, в этом году с «РЖД» подписано соглашение в сфере инновационной деятельности. Выделенные средства пойдут на инновационные проекты, а разработки будут внедрены в деятельность компании.

Важно обратить внимание на потенциал нашей инновационной инфраструктуры. Более 6 млрд. рублей было вложено в строительство и оснащение «Технопарка-Мордовия», свыше 500 млн. из республиканского бюджета направлено на его содержание. Однако финансовый результат деятельности этой организации до сих пор остаётся отрицательным.

Перед новым руководством Технопарка стоит задача выстроить резидентную политику площадки, вывести её на самоокупаемость, привлечь к сотрудничеству перспективные компании. Один из положительных примеров - компания «Рутек», которая в августе этого года открыла новое производство телекоммуникационного оборудования.

С поддержкой промышленности тесно связана задача по наращиванию интеллектуальной собственности. Я прошу Правительство вместе с депутатским корпусом, предприятиями и вузами республики подготовить конкретные предложения по законодательным инициативам к выездному заседанию Совета по интеллектуальной собственности под руководством Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Оно пройдёт в апреле следующего года в Саранске. К нам приедет Валентина Ивановна Матвиенко, весь Совет, руководители федеральных ведомств, институтов. Необходимо использовать это мероприятие.

В 2022 году нам необходимо принять и соответствующую программу рынка интеллектуальной собственности. Она должна предусматривать задачу по созданию в республике как в регионе присутствия Суда по интеллектуальным правам. Этот пилотный проект необходимо запустить в Саранске, а сам суд должен стать точкой притяжения не только для регионов России, но и зарубежных стран.

Важная роль в развитии экономики республики принадлежит прикладной науке, взаимодействию научно-исследовательских команд вузов и предприятий.

В первую очередь, говорю о Мордовском госуниверситете, который недавно отметил своё 90-летие. Вуз должен приступить к реализации новой 10-летней программы развития.

При этом очень важно обеспечить чёткую связь с промышленностью. Всё, что востребовано экономикой и имеет перспективные рынки сбыта, должно стать предметом научной деятельности, прикладных исследований и разработок.

Кроме того, в ближайшее время необходимо провести семинар по внедрению НИОКР в реальный сектор. Приоритетное внимание уделить био- и энергосберегающим технологиям, искусственному интеллекту, цифровым решениям и медицине.

Подчеркну, важно, чтобы труд наших учёных заканчивался результатом интеллектуальной деятельности и патентами, другими видами интеллектуальной<