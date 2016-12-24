В Саранске провели «Дни женского здоровья»

При поддержке фонда «Женщины за жизнь» и Минздрава РМ врач мирового уровня в течение двух дней провела бесплатные консультации для 50 женщин с тяжёлыми гинекологическими заболеваниями.

«Дни женского здоровья» позволят удовлетворить запросы от тяжёлых пациенток на адресную помощь специалистов узкого профиля. При этом мы выбираем проактивный подход и приглашаем экспертов к себе, а не направляем жительниц Саранска в другие регионы. Совместно с Фондом «Женщины за жизнь» планируем организовывать личные приёмы высококвалифицированных гинекологов федерального уровня», - сказал Олег Маркин, Министр здравоохранения РМ.

Приёмы проводила профессор, доктор медицинских наук Ирина Викторовна Филатова. Врач консультировала, делала УЗИ, осмотр молочных желез и т.д. Каждой обратившейся женщине были даны рекомендации. Кроме того, Ирина Филатова провела мастер-класс для врачей роддома Саранска на тему современных аспектов гинекологии-эндокринологии. Знания пригодятся медикам во время работы со сложными пациентами.

«Фонд «Женщины за жизнь» уже давно поддерживает саранчанок и реализует проекты помощи. Так, работает «Мамино Окно», где семьи получают продуктовые наборы, горожанам помогают волонтеры Фонда, а также оказывают психологическую и юридическую поддержку. Теперь мы запускаем «Дни женского здоровья», чтобы развить культуру заботы о женском здоровье в РМ. Здесь мы не ограничиваемся категориями тех, кто может присоединиться к проекту. Если раньше фонд специализировался на помощи беременным и семьям, то здесь критерием станут только медицинские показания», — объяснила Наталья Москвитина, учредитель Фонда «Женщины за жизнь».

Ожидается, что «Дни женского здоровья» станут регулярными, и будут проходить раз в два месяца. Списки пациенток для консультаций формируют городские медицинские учреждениями.

Осмотр федеральным врачом – одно из направлений помощи женщинам в рамках совместного проекта фонда «Женщины за жизнь» и министерства здравоохранения РМ.