В Саранске открыли Центр управления в кризисных ситуациях МЧС

24 декабря в Саранске состоялось открытие Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по РМ. В мероприятии приняли участие Глава Республики Мордовия Артём Здунов, заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Николай Гречушкин, председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Церемонию открытия начали с минуты молчания в память о трагически погибшем Министре Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Герое Российской Федерации, генерале армии Евгении Зиничеве. Строительство Центра было начато в соответствии с его решением.

Артём Здунов, Николай Гречушкин и Василий Пискарев высоко оценили возможности современной техники, которая стоит на вооружении в региональном управлении МЧС. «Управлять кризисными ситуациями, возникающими в регионе, как показывает практика, важно незамедлительно, профессионально, с применением современного специального оборудования. Я поздравляю всех с открытием этого замечательного Центра и благодарю руководство МЧС России за своевременную поддержку республики», - сказал руководитель республики.

Заместитель Министра отметил, что это важное событие для всей территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона. «Уверен, что ввод в эксплуатацию нового здания окажет существенное влияние на снижение чрезвычайных ситуаций в республике, а также на своевременный прогноз неблагоприятных погодных явлений. Здание Центра управления, которое мы открываем сегодня, оснащено по последнему слову техники. Это, в первую очередь, место, которое должно стать эффективным инструментом координации всех имеющихся сил и средств», - сказал заместитель Министра.

Строительство объекта было завершено за год. Сейчас комплекс включает в себя 6 этажей, на которых размещены автомобильные боксы службы пожаротушения, тренажерный зал, административный блок Главного управления, зал круглосуточного дежурства, зал заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и конференц-зал. До открытия Центра подразделения были размещены в разных зданиях. Василий Пискарев отметил, что сосредоточение сил и средств на одной территории повысит оперативность реагирования регионального Управления.

Выступая перед участниками учебно-методического сбора, Артём Здунов подчеркнул, что в целом система РСЧС справляется со своими задачами в регионе. «Ситуации, с которыми пришлось столкнуться в этом году, показали, что ваши специалисты и самая современная техника готовы в кратчайшие сроки прибыть к месту чрезвычайной ситуации в любую точку республики. Центр управления дает нам дополнительные возможности в части оперативного реагирования и оказания помощи людям в самых сложных, непредсказуемых ситуациях. Будем и впредь совместными усилиями повышать уровень защищенности при ЧС жителей нашего региона».

В торжественной обстановке были вручены государственные и ведомственные награды, в том числе Почетная грамота Президента РФ, медали «За отвагу на пожаре» и «За содружество во имя спасения». Присвоены почетные звания «Заслуженный работник пожарной охраны РФ» и «Заслуженный спасатель РФ». За смелость и решительность, проявленные при спасении человека в экстремальных условиях, Артём Здунов наградил майора полиции Владимира Пятыркина орденом Славы III степени. Напомним, в ноябре этого года полицейский спас провалившегося под лед ребенка.