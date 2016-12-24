«Правое дело» Ивана Филимонова

В Кадастровой палате Мордовии состоялась презентация новой книги начальника отдела этого учреждения заслуженного юриста России Ивана Филимонова с интригующим названием «Приговорить к смертной казни».

Автор книги в особом представлении не нуждается. Филимонова хорошо знают не только в Мордовии, но и в России как профессионала высокого класса. Имея колоссальный опыт работы в судебной системе, органах юстиции, органах государственной власти, он анализирует многие правовые аспекты сложившейся практики, критически оценивает так называемый «принцип гуманности». По мнению И.Филимонова, для эффективной борьбы с преступностью, в том числе и с коррупцией, в особых случаях для всевозможных маньяков, педофилов, взяточников, предателей нужно применять самые строгие меры наказания вплоть до смертной казни.

Свою позицию он обосновывает, исходя из сложившегося общественного мнения, криминальной статистики, многолетнего личного опыта. В годы работы в Верховном суде Мордовии ему не раз доводилось выносить самые строгие приговоры преступникам всех мастей. Автор подробно рассказывает о событиях тех лет, раскрывает психологию преступников. Многие истории из его судебной практики читаются как увлекательный детективный сюжет.

Особое место в книге посвящено деятельности регионального отделения Ассоциации юристов России. И.Филимонов стоял у истоков его создания в республике и более десяти лет возглавляет. Он особенно гордится тем, что мордовское отделение Ассоциации является одним из лучших в стране. На его счету действительно немало славных дел, проводится большая работа по правовому просвещению населения. Автор книги уже много лет ведет в печати в качестве колумниста свою персональную рубрику «Правое дело», еженедельно проводит бесплатные юридические консультации для граждан. В год на прием к нему приходит по 450-500 человек. К сожалению, в последнее время из-за пандемийных ограничений прием граждан переведен в заочный формат, но сам процесс консультаций в средствах массовой информации продолжается. «Моя заветная мечта, - говорит Иван Филимонов, - чтобы в каждом районе республики иметь квалифицированных юристов, которые помогали бы людям в различных жизненных ситуациях защитить их конституционные права».

В книге «Приговорить к смертной казни» автор рассказывает о роли свидетеля в установлении истины судами, о состязательности сторон в суде, о перспективах рынка оказания юридических услуг, о заслуженных ветеранах правовой сферы Мордовии, приводится много интересных исторических материалов, в том числе о Нюрнбергском трибунале, о знаменитом «хлопковом деле» и многих других. Причем все приведенные коллизии подкреплены конкретными примерами из практики, авторской правовой оценкой.

Думается, книга заслуженного юриста Российской Федерации Ивана Филимонова «Приговорить к смертной казни» вызовет интерес не только в профессиональной среде юридического сообщества, но и у массового читателя.