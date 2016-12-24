В Мордовии кроссовер протаранил два стоявших на обочине автомобиля

По информации Госавтоинспекции республики, вечером 23 декабря в Ковылкинском районе кроссовер протаранил два стоявших на обочине автомобиля. ДТП произошло в 18:40 на автодороге «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево». 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», не справился с управлением и выехал на правую обочину, где совершил наезд на стоящую автомашину «ВАЗ-2114». От удара отечественную легковушку отбросило на стоящую перед ней 28-летнюю пассажирку автомашины. После наезда кроссовер «Ниссан Кашкай» продолжил движение и врезался в стоящую также на правой обочине автомашину «Ниссан Х-TRAIL». В результате ДТП пострадавшая пассажирка «четырнадцатой» на скорой была доставлена в больницу, где ей была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Водители попавших в ДТП авто были трезвыми.