В субботу, 25 декабря, в Саранске открывается тематическая выставка Zima

С 25 декабря по 9 января в конференц-зале МРМИИ им. С. Д. Эрьзи работает тематическая выставка ZIMA.

Экспозиция включает 19 живописных работ 5 авторов, которые работают в жанрах натюрморта, тематической картины и преимущественно пейзажа. Разнообразные по индивидуально авторскому стилю, произведения создают праздничную атмосферу. Поэтические, меланхолические, мистические интонации работ подчеркивают многогранность образного видения художников.

Важной частью экспозиции является интерактивная презентация. В первой части презентации содержатся краткие сведения о жизни и творчестве экспонентов, среди которых как члены Союза художников России (Х.И. Бикбаев, В.Г. Ваничкин, В.И. Петряшов, М.Н. Ямбушев), так и молодой художник-педагог Д.В. Рыжов. Во второй части представлен мультимедийный обзор работ из коллекции МРМИИ им. С. Д. Эрьзи.

Выставка уникальна тем, что совмещает в одном пространстве традиционную и мультимедийную экспозицию. Зритель имеет возможность погрузиться в мир зимних мечтаний, наполненный теплом и жизнеутверждающей силой.