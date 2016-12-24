Оперативный штаб

Вакцинация от коронавируса будет доступна жителям Мордовии и в период новогодних праздников

Глава Мордовии Артём Здунов 23 декабря в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель республики отметил, что наблюдается некоторое снижение заболеваемости. 23 декабря впервые за несколько недель зафиксировано менее 100 новых случаев. Региональному Минздраву поручено максимально подготовиться к праздничным выходным. «Нам важно сохранить доступность медицинской помощи при любых обращениях. Люди не только ковидом болеют. На особом контроле держите вопросы свободного коечного фонда, обеспеченности лечебных учреждений лекарственными средствами и медицинским кислородом», - сказал Артём Здунов.

В настоящее время в регионе развернуто 1130 свободных коек, 23% из них свободны. В ковидном режиме работают 9 госпиталей. Вакцинировано более 444 тысяч человек, что составляет 85,8% от установленного плана. Сроки ревакцинации наступили у 134 тысяч человек. Вице-премьер Галина Лотванова доложила, что из них процедуру прошли только 84 тысячи. В частности, она подчеркнула: «Почти 50 тысяч человек еще не ревакцинированы. Если бы они это сделали, наш коллективный иммунитет был бы значительно выше».

Вакцинация от коронавируса будет доступна в период новогодних праздников. Время работы лечебных учреждений будет опубликовано на официальном сайте Минздрава.

Министр здравоохранения Олег Маркин добавил, что во избежание наложения инфекций необходимо также пройти вакцинацию от гриппа.