Деньги и кроссовки египтянина дорого обошлись в Саранске залетному вору

В Мордовии суд вынес приговор 22-летнему жителю Пермского края, обокравшего в Саранске студента из Египта. Молодой человек промышлял кражами по многим регионам России. В Саранске его жертвой стал приехавший на обучение в мордовский университет студент из арабской республики.

Иностранец ждал заселения в общежитие университета и временно снял «номер» в хостеле по проспекту Ленина. 1 сентября 2019 года он отправился на занятия в университет, а при возвращении в мини-гостиницу обнаружил у себя пропажу 2 тысяч рублей, 500 долларов США, миграционной карты и кроссовок.

Подозрение сразу же пало на одного из постояльцев хостела – в этот день отсюда спешно съехал молодой человек. Его поиски долгое время были безрезультатными. Как выяснится в дальнейшем, после воровской операции подозреваемый сразу же выехал за пределы Мордовии. Он направился в Белгород, потом в Йошкар-Олу, а затем в Смоленскую область. Там он также промышлял кражами в хостелах.

Криминального гастролера из Пермского края задержали в ноябре 2020 года в Смоленске. По словам молодого человека, в Саранск он приехал, чтобы посмотреть город. Сняв комнату, он увидел кошелек и вещи, принадлежащие его соседу по номеру. Вороватый товарищ взял себе все более-менее ценное, и даже надел кроссовки иностранца, несмотря на то, что они не подходили ему по размеру. После этого он решил покинуть Саранск и Мордовию.

По приговору суда с учетом ранее назначенного наказания парню дали 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.