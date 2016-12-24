Врача-гинеколога Зубово-Полянской районной больницы осудили за смерть новорожденной малышки

Следственный комитет по РМ сообщил о вынесении обвинительного судебного приговора врачу-гинекологу Зубово-Полянской районной больницы. Медик за смерть новорожденной малышки отвечала по статье причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как установило расследование, 31 марта 2020 года в больнице врач-гинеколог принимала роды у 25-летней местной жительницы. Но роды прошли неудачно - у женщины появилась на свет доношенная девочка с асфиксией тяжелой степени. Несмотря на оказанные новорожденной реанимационные мероприятия, малышка скончалась от прогрессирующей асфиксии. В рамках расследования уголовного дела было установлено, что роженице экстренно не сделали кесарево сечение. Это стало губительным изъяном оказания медицинской помощи, состоящим в причинно-следственной связи с наступлением смерти новорожденной.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на аналогичный срок. Приговор суда в законную силу не вступил.