Учитель саранского лицея стал обладателем Гран-При Всероссийского мастер-класса учителей

Учитель эрзянского языка саранского лицея № 26 Александр Данильчев стал абсолютным победителем ХV Всероссийского мастер-класса учителей родного, в том числе русского, языка. Всероссийский мастер-класс прошел в Москве 21-22 декабря. В заочном этапе конкурса приняли участие 519 учителей из 46 регионов страны. Но в финал вышли только 40 педагогов.

Мордовию на конкурсе представлял учитель эрзянского языка саранского лицея № 26 Александр Данильчев. В программе очного этапа прошли презентации участников конкурса. Они представили фрагмент урока с комментариями и демонстрацией национального костюма. А также приняли участие в научной конференции «Территория дискуссий: этнокультурная направленность в школьном образовании».



По итогам конкурсных испытаний Александр Данильчев стал абсолютным победителем — обладателем Гран-При.