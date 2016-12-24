На фестивале «Театральное Приволжье» Мордовия представит два спектакля

Культура

В Мордовии выбрали лучшие спектакли в рамках регионального отборочного тура фестиваля «Театральное Приволжье».

По результатам заседания экспертной комиссии победителями регионального этапа стали:

В номинации «Студенческие (молодежные) театральные коллективы»

Студенческий театр ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» (г.о. Саранск). Спектакль «Тайна старинных часов».

В номинации «Школьные (детские) театральные коллективы и детские театральные студии»

Детская театральная студия «Волхвы» Воскресной школы Михайло-Архангельского храма с. Ичалки. Спектакль «Спасибо за Победу».

Победители отборочного тура примут участие в окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье».

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