На фестивале «Театральное Приволжье» Мордовия представит два спектакля

«В интернете «ходит» разная информация»
В Саранске прошло обсуждение строительства трёх жилых домов по улице Победы
В Мордовии выбрали лучшие спектакли в рамках регионального отборочного тура фестиваля «Театральное Приволжье».
По результатам заседания экспертной комиссии победителями регионального этапа стали:
В номинации «Студенческие (молодежные) театральные коллективы»
Студенческий театр ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» (г.о. Саранск). Спектакль «Тайна старинных часов».
В номинации «Школьные (детские) театральные коллективы и детские театральные студии»
Детская театральная студия «Волхвы» Воскресной школы Михайло-Архангельского храма с. Ичалки. Спектакль «Спасибо за Победу».
Победители отборочного тура примут участие в окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье».
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