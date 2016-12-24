АО «Биохимик» группы «Промомед» и Мордовский госуниверситет договорились о дальнейшем сотрудничестве

На встрече руководства АО «Биохимик» с и.о. ректора МГУ им. Н. П. Огарёва Дмитрием Глушко и ученым сообществом обсудили вопросы реализации совместных проектов в области разработки, анализа, клинических и доклинических исследований инновационных препаратов и подготовки кадров для фармацевтической промышленности.

Исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков отметил важность продуктивной совместной работы с Мордовским госуниверситетом. «Мы хотим расширить наше взаимодействие, – подчеркнул спикер. – Портфель выпускаемых препаратов постоянно увеличивается: на выходе онкологическая линейка, развивается противовирусная программа. С университетом мы ведем исследования по разработке новейших видов антибиотиков. Для нас важно развитие биотехнологического кластера. Эта тема сейчас очень актуальна, потому что именно биотехнологии в сочетании с классической химией – это шаг в будущее».

МГУ им Н.П. Огарева обладает мощной научной базой для организации всех видов исследований, начиная от синтеза молекул до проведения полномасштабных клинических испытаний готовых лекарственных средств. «Биохимик» заинтересован в сотрудничестве с учеными вуза, обменом опытом и локализацией на базе университета научно-исследовательских работ, которые необходимы предприятию, организации краткосрочных учебных программ и консультативной поддержки сотрудников предприятия.

На протяжении многих лет ГК «Промомед» является стратегическим партнером вуза в подготовке профессиональных кадров для фармацевтической промышленности, инвестируя в развитие научно-технической базы и обучение студентов, которые в будущем могут стать сотрудниками завода «Биохимик».