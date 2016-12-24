В Саранске обсудили вопросы развития строительной отрасли

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22 декабря Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание, посвященное развитию строительной отрасли в регионе. В нем принимали участие члены кабинета министров, представители отрасли строительных материалов, подрядных и проектных организаций, учебных заведений, компаний-застройщиков.
Основным драйвером развития отрасли в текущем году стало строительство жилья. Планируется возвести 341 тысячу квадратных метров, по оценке рост к прошлому году составит 105%. Аналогичные объемы запланированы на следующий год.
Владимир Сидоров отметил, что масштабное строительство в 2021 году выявило в регионе ряд проблем, среди которых недостаточное обеспечение строительными материалами, нехватка квалифицированных кадров, недоработки проектных институтов. Председатель Правительства РМ поручил вице-премьеру Инсафу Хайруллину провести серию совещаний, по имеющимся вопросам в строительной сфере.
Среди приоритетных задач на следующий год руководитель кабинета министров назвал запуск механизма комплексной застройки. Этому посодействует создание Градостроительного совета, который призван курировать архитектурно-планировочные решения. Отметим, что Градостроительный совет возглавил Глава Мордовии Артём Здунов.
Еще одно значимое направление – реализация программы переселения граждан из аварийного жилья. За последние три года по этой программе в республике построено 25 тысяч квадратных метров жилых помещений, столько же будет возведено за следующий год.
Также продолжится строительство социально значимых и промышленных объектов, реализация крупных проектов в сельском хозяйстве.
«По программе модернизации первичного звена здравоохранения капитально ремонтируются медицинские учреждения в Саранске и районах республики. Программа рассчитана до 2025 года, на ее реализацию будет направлено 2,8 миллиарда рублей», - отметил Владимир Сидоров.
В 2022 году стартует программа капремонта школ, в которой Мордовия планирует принять активное участие. В следующем году в республике капитально отремонтируют 11 школ, на эти цели направят более 800 миллионов рублей.
Председатель Правительства РМ поблагодарил руководителей строительных организаций за активное участие в тушении природных пожаров на территории Мордовского государственного заповедника имени Смидовича.
«Только с нашей стороны в ликвидации пожара участвовало более 2000 человек, 250 единиц техники. Когда потребовалась помощь специализированной техники, откликнулись строительные организации, выделившие более 50 единиц тяжелой техники. Спасибо вам за помощь, вместе мы справились с тушением пожаров», - сказал Владимир Сидоров.
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