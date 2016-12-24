Школьники Мордовии уйдут на каникулы 27 декабря

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Как сообщает Министерство образования РМ, в соответствии с решением Оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Мордовия от 20 декабря 2021 г. сроки проведения зимних каникул в общеобразовательных организациях республики в 2021/2022 учебном году установлены с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Таким образом, школьники в республике отправятся в новом году на занятия в понедельник, 10 января.
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В Мордовии суд огласил приговор бывшей 28-летней учительнице Светлане Юртайкиной
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