Саранские «велосипедисты» на год «прокатятся» в колонию строгого режима

Трудно сказать, на что рассчитывали два персонажа из Саранска, сдавшие в комиссионный магазин прокатные велосипеды. Ведь двухколесную технику они забирали под залог действующего паспорта. За летнее мошенничество парни выслушали «зимний приговор» суда.

Двое саранских приятелей, 34-летний Андрей Китаев и 31-летний Александр Шарыченков, в июне этого года заявились в велопрокат на ул. Энгельса в столице Мордовии. Они взяли в аренду на два часа два горных велосипеда марки «Stern Motion» (стоимостью около 30 тысяч рублей) и «Forward Quadro» (почти 24 тысячи рублей). Китаев под залог оставил свой паспорт и договорился, что деньги за аренду отдаст после возвращения.

В тот же день комбинаторы сдали технику в комиссионные магазины за 12 000 рублей. Часть вырученных от продажи велосипедов денег они потратили на спиртное, а остальное разделили между собой.

Само собой, похитителей быстро задержали. В ходе судебных слушаний парни вину признали полностью, но они уже были судимы, а потому получили по 1 году колонии строгого режима каждый. «Велосипедистов» взяли под стражу прямо в зале суда после оглашения приговора. В счет возмещения причиненного преступлением ущерба суд взыскал с них в пользу потерпевшей стороны 8 500 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.