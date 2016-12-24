«Гастроль иллюзиониста»

Заезжий торговец из Москвы показал табачной лавке в Саранске «фокус» на 120 тысяч рублей

Саранский суд в ближайшее время приступит к рассмотрению занятного уголовного дела. Заезжий торговец из Москвы незаметно похитил из саранской табачной лавки более 400 пачек сигарет на сумму в 120 тысяч рублей. Для этого он устроил в торговой точке целое представление.

По информации МВД по РМ, 50-летний иностранный гражданин, постоянно проживающий в Москве, приехал в Саранск в октябре этого года по вопросам оптовой закупки фруктов. Как складывались его торговые переговоры неизвестно, но «табачная афера» ему удалась на славу.

На Центральном рынке города мужчина зашел в табачную лавку и заявил о покупке большой партии товара. Окрыленная перспективами получения большой прибыли продавщица стала выкладывать сигаретные блоки на прилавок. Солидный покупатель упаковывал табачные изделия в коробки и по ходу дела отвлекал внимание работницы магазина под различными предлогами. При этом, сам он незаметно складывал часть блоков в пакеты, которые находились вне поля зрения продавщицы.

Набив пакеты под завязку, заезжий торговец смог без лишних вопросов вынести их из лавки, отлучившись на короткое время по своим делам. Оставшаяся часть товара дожидалась его в магазине.

Когда продавщица наконец сформировала весь заказ и назвала итоговую стоимость партии сигарет, клиент сказал, что еще раз сходит за деньгами и без следа растворился в пространстве. Похищенные свыше 400 пачек сигарет составили для предпринимателя ущерб на 120 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска МВД по РМ вычислили злоумышленника и задержали его через несколько дней в соседней Пензе, где тот уже собирался поездом отправиться в Москву. Гастролер вину признал и даже полностью возместил ущерб. Но предприимчивого товарища до суда все равно заключили под стражу.

Сейчас уголовное дело по мошеннической статье направлено в суд. Интересно, что в сообщении республиканской прокуратуры отмечается, что обвиняемый ранее уже был судим в Москве за аналогичное преступление – хищение путем обмана табачной продукции. Сейчас его судимость, правда, уже погашена в установленном законом порядке.