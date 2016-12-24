Прокуратура выявила нарушение сроков рассмотрения обращений граждан в Министерстве строительства и архитектуры РМ

По информации прокуратуры республики, проведенная по обращению местного жителя проверка выявила многочисленные нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в Министерстве строительства и архитектуры РМ.

Названным министерством обращение заявителя в предусмотренный 30-дневный срок не рассмотрено, ответ дан спустя 49 дней. Аналогичные факты допущены в текущем году при рассмотрении еще 14 обращений.