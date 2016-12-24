Жители Рузаевского района старше 50 лет смогут переобучаться удаленно

Жители Рузаевского района старше 50 лет, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, смогут пройти удаленные программы переподготовки в рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в нацпроект «Демография».

Участники программы смогут пройти переподготовку в удаленном формате и получить квалификации, которые позволят трудоустроиться на дистанционную работу на наиболее востребованные в регионе направления, что особенно актуально в пандемию.

«Мы помогаем нашим гражданам составлять и размещать на портале «Работа в России» заявления и резюме, готовим соискателей к собеседованию, взаимодействуем с ведущими работодателями района и республики, - прокомментировала Людмила Сундукова, директор ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский». – Возможности платформы позволяют предложить работу не только по месту жительства, но и в других регионах, которые соискатель может сам определить для себя как приоритетные».

Чтобы узнать подробности о программах переобучения, обратитесь в службу занятости по месту жительства.

Подать заявку на обучение по новым образовательным программам, актуальным для дальнейшего трудоустройства, можно через портал «Работа в России». Участвовать в программе смогут граждане, зарегистрированные в центрах занятости.

Работодатели республики также смогут подобрать персонал через портал. Это стало возможным благодаря переходу кадровых центров на единую цифровую платформу в сфере занятости.