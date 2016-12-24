Стало известно время оглашения Послания Главы РМ

Наркодилеры в тюремных робах
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Глава Мордовии Артём Здунов 24 декабря обратится с Посланием Государственному Собранию РМ. Заседание состоится в Республиканском дворце культуры. Начало в 10 часов.
Руководитель региона подведет итоги социально-экономического развития республики в 2021 году и озвучит основные задачи на предстоящий период.
На оглашение Послания традиционно приглашены руководители органов государственной власти и муниципальных образований, политические и общественные деятели, а также руководители крупных предприятий, общественных организаций, представители Общественной палаты РМ.
В связи с действующими ограничениями на посещение мест с массовым пребыванием людей очное присутствие в зале будет ограничено. Для всех жителей региона будет доступна прямая трансляция на республиканских телеканалах и на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия.
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Суд в Мордовии вынес приговор двум заключенным, устроившим торговлю наркотой прямо из колонии
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