Стало известно время оглашения Послания Главы РМ

Глава Мордовии Артём Здунов 24 декабря обратится с Посланием Государственному Собранию РМ. Заседание состоится в Республиканском дворце культуры. Начало в 10 часов.

Руководитель региона подведет итоги социально-экономического развития республики в 2021 году и озвучит основные задачи на предстоящий период.

На оглашение Послания традиционно приглашены руководители органов государственной власти и муниципальных образований, политические и общественные деятели, а также руководители крупных предприятий, общественных организаций, представители Общественной палаты РМ.

В связи с действующими ограничениями на посещение мест с массовым пребыванием людей очное присутствие в зале будет ограничено. Для всех жителей региона будет доступна прямая трансляция на республиканских телеканалах и на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия.