Республиканские власти определили режим работы кафе и ресторанов в новогодние праздники

В Указ Главы РМ по противодействию распространению коронавирусной инфекции 21 декабря были внесены изменения. Главное из них – разрешение кафе и ресторанам работать с 8 часов утра и до часу ночи в период с 24 декабря 2021 г. по 11 января 2022 г. А в новогоднюю ночь – до 3 часов утра.

«Возобновить деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением проведения массовых мероприятий (банкеты, поминки и др.), с установлением режима их работы с 24 декабря 2021 г. по 11 января 2022 г. не ранее 8.00 часов и не позднее 01.00 часа, в ночь с 30 по 31 декабря 2021 г. и с 31 декабря 2021 г. по 1 января 2022 г. – не позднее 03.00 часов, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос и доставки заказов».

Ранее на заседании Правительства РМ глава кабинета министров Владимир Сидоров отметил, что для республики важно сохранить экономическую стабильность и профессиональные кадры в сфере общественного питания. Вместе с тем, все представители отрасли должны объединиться в стремлении защитить клиентов и сотрудников своих заведений от эпидемической опасности, взять на себя контроль за четким исполнением действующих мер и правил.

Председатель Правительства поручил организовать рабочие группы, куда войдут предприниматели, сотрудники профильного министерства, администрации Саранска и Управления Роспотребназдора, а также представители СМИ, которые будут проводить мониторинг соблюдения действующих рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях распространения COVID-19, режима их работы. Особое внимание важно обратить на соблюдение действующих правил в кафе и ресторанах, расположенных за пределами центра Саранска и в районах республики, где, по информации Уполномоченного по правам предпринимателей Мордовии Елены Юрченковой, чаще всего фиксируются нарушения требований санитарного законодательства.