Лицеисты завоевали 3 золотые медали на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров!

С 12 по 21 декабря 2021 г. национальная сборная команда России приняла участие в 18-й Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров (IJSO-2021). Олимпиада проходила в Дубае (ОАЭ) в дистанционном формате.

В состязании приняли участие 400 школьников не старше 15 лет из 59 стран мира: Ботсваны, Бразилии, Болгарии, Канады, Китая, Колумбии, Греции, Кипра, Египта, Эстонии, Германии, Венгрии, Индии, Индонезии, Ирана, Ирака, Израиля, Нидерландов, Португалии, Саудовской Аравии, Сербии, Словакии, Северной Кореи, США, Испании, Шри-Ланки, Тайвань, Таиланда, Вьетнаме и др.

Олимпиада традиционно состояла из трёх туров: тестового, теоретического и экспериментального, в ходе которых участники выполняли задания по физике, химии и биологии. Российская сборная выполняла задания на базе Московского физико-технического института (МФТИ) в г. Долгопрудный Московской области.

20 декабря на торжественной церемонии закрытия олимпиады были объявлены её итоги. Все представители российской национальной сборной завоевали золотые медали! Примечательно, что трое участников сборной страны – обучающиеся Республиканского лицея. Таким образом, впервые за историю существования лицея, ученики принесли в его копилку сразу три золотые медали Международной олимпиады, выступая в составе национальной сборной РФ!

Представляем «золотой» состав сборной страны в порядке оглашения результатов на торжественной церемонии закрытия в Дубае:

Егор Потапов (Республиканский лицей для одарённых детей, г. Саранск, Республика Мордовия);

Даниил Гаврилов (Республиканский лицей для одарённых детей, г. Саранск, Республика Мордовия);

Григорий Зутлер (Школа № 179, г. Москва);

Иван Мякутин (Школа № 179, г. Москва);

Ярослав Шастин (Республиканский лицей для одарённых детей, г. Саранск, Республика Мордовия);

Вячеслав Бобков (Школа № 1589, г. Москва).

Поздравляем ребят, их родителей, наставников: учителей физики – Подлесного Д.В., Сабаева С.Н., Беляева Ю.Ю., учителя биологии Келина Е.А., учителя химии Тарасову И.В., администрацию лицея во главе с директором Вдовиным Е.А. с выдающимся достижением и желаем покорения новых высот!