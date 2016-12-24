В Саранске 21 декабря будут отключены три светофора

Наш город

По информации Администрации города, в связи с отключением электроэнергии фирмой «Ватт», в Саранске 21 декабря не будут работать светофоры на следующих участках:

- с 09:30 до 12:30 на перекрестке улиц Гагарина и Коммунистической
- с 11:30 до 13:00 на перекрестке улиц Ленина и Кооперативной в поселке Николаевка
- с 13:30 до 15:00 на перекрестке улицы Ленина и Школьной площади в поселке Николаевка.

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