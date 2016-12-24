Премия «Серебряный Лучник» - Приволжье объявила состав экспертного жюри

Репортер

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Приволжье объявила состав экспертного жюри, в который вошли профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из шести городов ПФО, а  также из Москвы.

Определять финалистов и победителей конкурса коммуникационных проектов будут:

  • Назарий Зеленый, директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)
  • Людмила Россенко, политтехнолог, специалист по PR, деловым коммуникациям и работе со СМИ (г. Саратов)
  • Павел Ерасов, пресс-секретарь Горьковского автомобильного завода (Нижний Новгород)
  • Евгения Михайлова, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре ООО «РН-БашНИПИнефть» (Уфа)
  • Руслан Серазетдинов, директор коммуникационного бюро «Хорошая история» (Казань)
  • Светлана Пальчик, руководитель медиа-блока Главы и Правительства Удмуртской Республики (Ижевск)
  • Екатерина Вознесенская, директор по связям с общественностью филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» (Березняки)
  • Евгений Красиков, директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» (г. Москва)
  • Роман Фильцов, Заместитель директора по издательской деятельности СМИ ГАУ НО "Нижегородский областной информационный центр" (Нижний Новгород)
  • Регина Елагина, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в Уральском округе ПАО «Магнит» (регионы УрФО, ПФО)
  • Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье» (Нижний Новгород)

Напомним, что заявки на участие в конкурсе коммуникационных проектов принимаются на сайте https://luchnik-volga.ru/ до 23 декабря 2021 года, затем жюри начнет оценивать проекты. Шорт-лист будет объявлен после новогодних праздников. 27 января в Нижнем Новгороде пройдут публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей.

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