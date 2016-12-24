Премия «Серебряный Лучник» - Приволжье объявила состав экспертного жюри

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Приволжье объявила состав экспертного жюри, в который вошли профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из шести городов ПФО, а также из Москвы.

Определять финалистов и победителей конкурса коммуникационных проектов будут:

Назарий Зеленый, директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)

Людмила Россенко, политтехнолог, специалист по PR, деловым коммуникациям и работе со СМИ (г. Саратов)

Павел Ерасов, пресс-секретарь Горьковского автомобильного завода (Нижний Новгород)

Евгения Михайлова, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре ООО «РН-БашНИПИнефть» (Уфа)

Руслан Серазетдинов, директор коммуникационного бюро «Хорошая история» (Казань)

Светлана Пальчик, руководитель медиа-блока Главы и Правительства Удмуртской Республики (Ижевск)

Екатерина Вознесенская, директор по связям с общественностью филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» (Березняки)

Евгений Красиков, директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» (г. Москва)

Роман Фильцов, Заместитель директора по издательской деятельности СМИ ГАУ НО "Нижегородский областной информационный центр" (Нижний Новгород)

Регина Елагина, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в Уральском округе ПАО «Магнит» (регионы УрФО, ПФО)

Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье» (Нижний Новгород)

Напомним, что заявки на участие в конкурсе коммуникационных проектов принимаются на сайте https://luchnik-volga.ru/ до 23 декабря 2021 года, затем жюри начнет оценивать проекты. Шорт-лист будет объявлен после новогодних праздников. 27 января в Нижнем Новгороде пройдут публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей.