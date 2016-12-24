Премия «Серебряный Лучник» - Приволжье объявила состав экспертного жюри

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Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Приволжье объявила состав экспертного жюри, в который вошли профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из шести городов ПФО, а также из Москвы.
Определять финалистов и победителей конкурса коммуникационных проектов будут:
Напомним, что заявки на участие в конкурсе коммуникационных проектов принимаются на сайте https://luchnik-volga.ru/ до 23 декабря 2021 года, затем жюри начнет оценивать проекты. Шорт-лист будет объявлен после новогодних праздников. 27 января в Нижнем Новгороде пройдут публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей.
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В Мордовии сотрудник полиции спас 11-летнего мальчика, провалившегося под лед
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