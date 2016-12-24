В Мордовии назвали лучший педагогический отряд

В Мордовии завершился главный республиканский конкурс профессионального мастерства среди студенческих педагогических отрядов «СПОсобность-2021». Его победителем стал педотряд экономического факультета Мордовского государственного университета.

МРО МООО «Российские Студенческие Отряды» выбирает лучший педагогический отряд республики ежегодно более 10 лет. В этом году в финале конкурса принимало участие девять отрядов. На протяжении месяца профессиональные навыки и умения студентов оценивали специальные экспертные советы жюри.

Чтобы победить, студентам необходимо было набрать максимальное количество баллов в нескольких этапах: презентацию-портфолио, фото-конкурсе, интеллектуальной битве на тему педагогики, медицины и истории РСО. Также необходимо было выступить со своей лекцией в стиле TED, защитить мероприятие авторской разработки, снять трендовый видеоролик для соцсети TikTok, разработать конкурсно-игровую программу для детей и выступить с творческим номером.

По итогам конкурса «СПОсобность» победителем стал педагогический отряд «НИКА» (экономический факультет МГУ им. Н.П. Огарева). Второе место поделили между собой педотряд «Навигатор» (ИЭС МГУ им. Н. П. Огарева) и педотряд «Подросток» (АПО ИСИ МГУ им. Н.П. Огарева). Третье место занял педотряд «Крылья» (АПО ИСИ МГУ им. Н.П. Огарева).

«Студенческие педагогические отряды Мордовии насчитывают почти 1,5 тысячи бойцов, в республике действует 36 школ вожатского мастерства. Ребята из Мордовии неоднократно признаны лучшими на федеральном уровне. Так, например, педотряд «Единение» из СКИ РУК в 2019 году выиграл всероссийский конкурс «Лига вожатых», а в этом году стал третьим в конкурсе «GAME_ПОЛАР». Победы обязывают и мотивируют держать высокий уровень мастерства. Поэтому конкурс «СПОсобность» проводится, чтобы выбрать лучших из лучших в республике, а также для повышения конкурентоспособности отрядов, популяризации педагогической и культурно-творческой деятельности», - отметил командир Приволжского федерального округа МООО «РСО» Алексей Нагин.

Конкурс состоялся при поддержке Министерства спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия. Со-организатором стал победитель республиканского конкурса «СПОсобность-2020» - педагогический отряд «Единение».