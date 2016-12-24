Должностные лица ООО «ТЗК «Лисма» попались на незаконном возмещении НДС на полмиллиона рублей

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В Саранске возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств посредством незаконного возмещения из федерального бюджета суммы НДС. В этой махинации подозреваются должностные лица ООО «ТЗК «Лисма». Об этом сообщает МВД по РМ.
Пока по уголовному делу проходят неустановленные персоны ООО «ТЗК «Лисма». Но очевидно, что на финансовое жульничество пустился кто-то из руководства предприятия. По данным следствия, эти неустановленные лица умышленно включили в уточненную налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2019 года заведомо ложные сведения о сделках по приобретению молибденовой и вольфрамовой проволоки на общую сумму более 3 миллионов рублей. В дальнейшем махинаторы обратились в Налоговую службу за возмещением НДС в размере свыше полумиллиона рублей, что и было произведено.
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление лиц, причастных к совершению преступления.
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