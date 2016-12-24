Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем участницу строительства Сурского рубежа Татьяну Макушкину

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20 декабря Глава Мордовии Артём Здунов приехал в село Куликовка Октябрьского района Саранска, чтобы поздравить со 100-летним юбилеем участницу строительства Сурского рубежа Татьяну Ильиничну Макушкину. Руководитель республики вручил ветерану труда подарки и за чашкой чая выслушал рассказ о её непростой судьбе.
Татьяна Ильинична родилась в селе Черная Промза Большеберезниковского района. На возведении Сурского рубежа она работала с первого до последнего дня.
«Было очень тяжело. Морозы стояли страшные, земля вся промерзла, но мы копали без выходных. Жили прямо в лесу в маленьком деревянном домике, ночевали все на полу. Приходили и падали без сил», - рассказала она.
Напомним, строительство Сурского рубежа - оборонительной линии специальных противотанковых укреплений - велось с осени 1941 года по январь 1942 года. Рубеж должен был преградить фашистам движение на Куйбышев. Оборонительная линия проходила по территории Мордовской АССР и соседних областей. Общая ее протяжённость только в республике составила 80 км. Рубеж строили женщины и подростки - мужчины ушли на фронт.
В дальнейшем Татьяна Ильинична всю жизнь проработала в колхозе. Вырастила троих детей. У нее 6 внуков, 7 правнуков и 7 праправнуков.
Артём Здунов поблагодарил ветерана труда за самоотверженный труд на благо Родины и пожелал ей крепкого здоровья. «Я вас поздравляю с этим большим юбилеем. Вы стали родоначальником большой семьи! Спасибо вам за воспитание детей и внуков. Сложно представить, какие сложности вы пережили во время Великой Отечественной войны. Наш долг - обеспечить вам долгую и спокойную жизнь», - сказал руководитель региона.
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В Саранске прошло обсуждение строительства трёх жилых домов по улице Победы
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