Саранский слесарь-сантехник отправится на зону за изнасилование 14-летней «падчерицы»

Cлесарь-сантехник саранского домоуправления выслушал приговор за сексуальное насилие над «падчерицей». 36-летний мужчина был признан виновным в изнасиловании 14-летней дочери сожительницы. При этом, как отмечается в информации суда, он совершал свои преступления, пользуясь беспомощным состоянием жертвы.

В уголовном деле, рассмотрение которого носило закрытый характер, фигурируют два эпизода сексуального принуждения. Оба относятся к декабрю прошлого года. Набравшись спиртного, «отчим» начинал приставать к девочке и вступал с ней в половую связь. В суде слесарь-педофил цинично заявил, что сексуальные отношения строились у них по обоюдному согласию.

Утверждения насильника суд, разумеется, не принял во внимание. Он получил 14 лет заключения в колонии строгого режима. А по гражданскому иску обязан возместить несовершеннолетней причиненный моральный вред на сумму в 500 тысяч рублей.