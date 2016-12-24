Глава Мордовии Артём Здунов 18 декабря посетил гала-концерт юбилейного XXV республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия»



Перед началом концерта руководитель республики осмотрел выставку народных ремесел и декоративно-прикладного творчества, пообщался с народными умельцами, работы которых вызвали у него огромный интерес.

«Народно-художественные промыслы Мордовии должны знать вся Россия и весь мир! – отметил Артём Здунов по итогам осмотра выставки, приветствуя участников и зрителей фестиваля. – Я уверен, что народные ремесла будут жить, а мы эту отрасль обязательно поддержим, и уже в следующем году наши мастера это ощутят».

Глава Мордовии напомнил, что 2022 год объявлен Президентом России Годом народного искусства, а у участников фестиваля «Шумбрат, Мордовия» есть всё необходимое для того, чтобы показать себя всей стране. «Наш фестиваль, я уверен, отметит и 50-летие, и 100-летие, потому что в нём – душа нашего народа, - сказал Артём Здунов. – Это то, что нас всех объединяет, это мощнейшая сила!»

Ежегодно в фестивале принимают участие представители разных возрастов и профессий, всего - более 4 тысяч человек.

Выставку декоративно–прикладного и изобразительного творчества «Мастерство земли мордовской» представил каждый муниципальный район, всего – более 1 тысячи мастеров. Урусовские валенки, теньгушевская семицветка, тавлинская деревянная резная игрушка, вышивка, вязание, ткачество, бисероплетение, гончарное производство, художественное литье, народные костюмы, живописные картины, художественная обработка бересты, изготовление народной тряпичной куклы и изделий из кожи, меха, металла и многое-многое другое – всего и не перечесть.

Руководитель республики назвал фестиваль одним из самых ярких и значимых событий в культурной жизни региона и перед началом гала-концерта вручил личные и коллективные награды участникам, а также сертификаты на пошив сценических костюмов и памятные подарки.