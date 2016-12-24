Агентство стратегических инициатив отметило опыт Мордовии в образовании и развитии городов

В конце минувшей недели Президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, а также посетил специальную выставку, где были представлены основные направления деятельности АСИ на ближайшие три года.

Об опыте Мордовии несколько раз говорили в позитивном ключе.

В частности, отдельное внимание было уделено распространению лучших практик и передовых моделей городского развития. На станции «Новая миссия городов» Президенту рассказали о работе АСИ в Мордовии и на примере Темникова, в котором живет всего 6 тысяч жителей, показали, что необходимо менять подход к развитию городов, ориентируясь не только на географические признаки и подушевой принцип, но и учитывать индивидуальные возможности и потребности городского развития. Владимир Путин отметил, что сколько бы ни было жителей, все они нуждаются в качественной социальной инфраструктуре.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева пояснила, что сейчас по сути формируются новые уникальные миссии и смыслы для субъектов страны, новые точки роста. Выезжая в регионы, специалисты агентства встречались с бизнесом, с жителями, с региональной командой и разработали несколько проектов, важных для населения для улучшения инвестиционного климата территорий.

Также Светлана Чупшева представила Президенту результаты рейтинга качества жизни, который по его поручению АСИ делает для всех регионов. Оцениваются такие важные для каждого человека направления как: медицина, образование, жильё и инфраструктура, безопасность, социальная защита, возможности для работы и другие.

Республика Мордовия по данным рейтинга – в первой пятёрке по образованию наряду с Москвой, Тюменской, Белгородской и Рязанской областью.

«Что мы видим? Уровень так называемого богатства региона не всегда означает его автоматическое попадание в лидеры рейтинга, зачастую срабатывают именно грамотные управленческие решения, а не объём бюджетных средств», – подчеркнула Светлана Чупшева.