Группа ВЭБ.РФ выдаст займ на расширение перерабатывающей фабрики в Мордовии

Фонд развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) выдаст 100 миллионов ублей компании «Рузово» из Рузаевки на модернизацию перерабатывающей фабрики по глубокой переработке яиц. Это позволит увеличить объемы производства почти на 1000 тонн ежегодно. Соответствующее соглашение подписано главным управляющим партнером по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректором МОНОГОРОДА.РФ Ириной Макиевой и генеральным директором ЗАО «Рузово» Алексеем Лапшиным.

За счет средств Фонда развития моногородов будет построено новое здание производственно-складского корпуса и приобретено необходимое оборудование.

Реализация инвестпроекта позволит увеличить объемы производства меланжа яичного замороженного на 600 тонн ежегодно, желтка сухого ферментированного на 300 тонн и белка сухого ферментированного на 84 тонны. Продукция особенно актуальна для представителей кондитерской, хлебопекарной и масложировой отрасли, география продаж охватывает более 40 регионов России и страны Европейского союза и СНГ.

«В 2019 году при поддержке Фонда мы реализовали инвестиционный проект по модернизации предприятия, который позволил увеличить производственные мощности и освоить выпуск новой продукции. Теперь мы поставили перед собой новые цели: увеличить объёмы производства ещё на 1000 тонн в год. Для нас это уже третий проект, который мы реализуем при поддержке Фонда. Это позволит нам не только повысить предложение на внутреннем рынке, но и более активно продвигать нашу продукцию на экспорт», - прокомментировал генеральный директор ЗАО «Рузово» Алексей Лапшин.

Общая стоимость инвестпроекта составит более 140 млн рублей, будет создано 10 новых рабочих мест.

Напомним, ранее компании было выдано Фондом 110 миллионов рублей на модернизацию предприятия по глубокой переработке яиц. Созданный цех позволил увеличить производственные мощности предприятия на 30%. Также при поддержке МОНОГОРОДА.РФ к предприятию были построены очистные сооружения на сумму свыше 60 млн рублей.

Фонд развития моногородов входит в Группу ВЭБ.РФ, деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ является консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для создания комфортных условий для жизни людей и прорывного развития страны в сфере промышленности, инфраструктуры, несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, городской экономики, инноваций и информационных технологий.



