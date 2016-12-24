Мордовия стремится к росту инновационной и патентной активности в республике

Глава Мордовии Артём Здунов 17 декабря провел рабочую встречу с руководством Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов и Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере. Обсуждались вопросы сотрудничества по повышению изобретательской активности в республике, коммерциализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, реализации совместных проектов, внедрению систем управления интеллектуальной собственностью на предприятиях.

Председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко отметил, что по количеству поданных заявок на изобретения Россия пока не занимает лидирующих позиций, поэтому сейчас идет перезапуск работы в сфере изобретательства и интеллектуальной собственности.

Глава Мордовии подчеркнул, что это направление является очень важным, и республике здесь есть над чем работать.

«Я поставил задачу, чтобы в ближайшее время была разработана соответствующая программа, - отметил Артём Здунов. - Будем действовать проектно. Та позиция, в которой сейчас находится республика, то, как мы работаем с интеллектуальной собственностью, нас не устраивает. Будем этим предметно заниматься, грамотная команда у нас есть».

Напомним, что Глава Мордовии Артём Здунов является членом Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Министру промышленности, науки и новых технологий РМ Игорю Губайдуллину дано поручение выстроить систему взаимодействия с Всероссийским обществом изобретателей и Российским научно-исследовательским институтом экономики, политики и права в научно-технической сфере. Итогом этой работы должен стать рост инновационной и патентной активности в республике.

В обсуждении этой темы приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Игорь Фрейдин, руководство МГУ имени Н.П. Огарева, Технопарка Мордовии, Саранского дома науки и техники.