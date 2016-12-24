Возможности обеспечения участковых уполномоченных полиции жильем обсудили у Главы Мордовии

Вопросы обеспечения служебными жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции, работающих в районах республики, рассмотрены на совещании у Главы Мордовии.



Руководитель региона Артём Здунов подчеркнул, что это важная тема, требующая конкретного решения по каждому населенному пункту, где есть проблема с жильём для участкового. Рассматривались все существующие варианты – от приобретения жилья на рынке новостроек или вторичном жилом фонде до строительства квартир для участковых.

Были заслушаны главы районов, где эта проблема пока не решена – Дубенского, Торбеевского, Темниковского, Теньгушевского, Атюрьевского, Зубово-Полянского. Стоит отметить, что в некоторых районах до сих пор нет утвержденной нормативной базы для обеспечения жильем районных участковых полиции. Задача по доработке и принятию соответствующих решений на уровне местных администраций была поставлена главам муниципальных районов республики.



По мнению заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РМ Владислава Пинаева, оптимальным вариантом решения проблемы можно назвать совмещение жилья и служебного помещения в одном административно-жилом комплексе. Пример такого – в поселке Тургенево Ардатовского района. Комплекс состоит из двух служебных квартир, каждая площадью почти в сто квадратных метров, и участкового пункта полиции - в п. Тургенево, например, он обслуживает более 5 тысяч жителей.



Глава Мордовии поручил Председателю Правительства во взаимодействии с местными органами власти проработать все возможные варианты решения задачи по обеспечению жильем участковых полицейских. В частности, подготовить предложения по формированию оптимальной финансовой модели её реализации с расчетом дополнительной потребности в финансовых средствах для включения в проект республиканского бюджета, в том числе в виде межбюджетных трансфертов бюджетам Дубенского, Темниковского, Теньгушевского, Торбеевского, Атюрьевского и Зубово-Полянского муниципальных районов.