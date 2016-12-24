Неблагополучная «Семья»

В Мордовии за разорение вкладчиков ответит руководитель рузаевского кредитного кооператива

В Рузаевке передано в суд уголовное дело в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива «Семья» 33-летней Людмилы Шмельковой. Она подозревается в совершении мошенничества, в результате которого больше ста вкладчиков остались или рисковали остаться без своих сбережений.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ, рузаевский кредитный кооператив начал работать с лета 2016 года. Он размещался в арендованном помещении в центре города железнодорожников. Руководитель этой финансовой структуры Людмила Шмелькова, действуя от имени кооператива, заключала с гражданами договоры процентного займа денежных средств, якобы гарантирующие высокую доходность с минимальным риском. Проценты по вложениям обещались просто фантастические - более 58% годовых.

По информации правоохранителей, полученные от граждан денежные средства женщина просто присваивала себе и распоряжалась ими по своему усмотрению, тем самым причинив вкладчикам материальный ущерб в крупном и особо крупном размерах. Сумма «зависших» средств у клиентов кооператива на начальном этапе расследования составляла порядка 30 миллионов рублей. А сейчас речь идет уже о 139 миллионах и 123 пострадавших.

Деньги в «Семью» несли и простые работяги, и люди с определенным положением. Например, одна из работниц «Рузхиммаша» утверждает, что вложила в «Семью» 1 миллион 240 тысяч рублей. Руководитель центра культуры одного из сел района польстилась на финансовые посулы с куда большей суммой - доверила кооперативу 2 миллиона 460 тысяч рублей. Немногим меньше денег вложила сюда жительница Красного Сельца, рассчитывая за пару лет удвоить свои накопления.

Оперативники во время обысков изъяли в КПК договоры по вкладам, договоры процентного займа, расписки о получении денежных средств и банковские карты. Людмила Шмелькова свою вину полность признала еще на этапе расследования и частично возместила некоторым вкладчикам причиненный ущерб.