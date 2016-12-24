«Осторожно, волшебство!»: программа новогодних мероприятий в Музее Эрьзи и его филиалах

Оперативный штаб
В Мордовии до конца недели примут решение по работе общепита в новогодние праздники
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В Мордовии до конца недели примут решение по работе общепита в новогодние праздники
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