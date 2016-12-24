В Управлении Росреестра по Республике Мордовия провели заседание Общественного совета

Управление отчиталось представителям общественности о результатах работы в 2021 году: снизилось количество приостановлений и отказов в кадастровом учете и регистрации прав, сократились сроки осуществления учетно-регистрационных действий. В текущем году Управление осуществляло реализацию значимых проектов: наполнение ЕГРН необходимыми сведениями, выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости - федеральный закон от 30.12.2020 №518-ФЗ, проект «Земля для стройки», гаражная амнистия - федеральный закон от 05.04.2021 №79-ФЗ, электронная ипотека за один день. Особое внимание уделялось профилактике коррупционных правонарушений.

«Вопросы качества и доступности государственных услуг Управления находятся на постоянном контроле, так как имеют большое социально-экономическое значение. Поэтому особенно важна роль Общественного совета как эффективного инструмента обратной связи с гражданами, бизнесом, профессиональными участниками рынка», – отметила руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.

«Общественный совет действует как площадка для обсуждения инициатив общества по вопросам эффективной работы Управления. Открытый диалог помогает выработать совместные решения, которые будут работать, прежде всего, на благо граждан», – подчеркнул председатель совета, директор ООО «Кадастровый центр» Олег Кряжев.