В Минтрансе России обсудили развитие транспортного комплекса Мордовии

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16 декабря Глава Мордовии Артём Здунов в Москве провёл встречу с Министром транспорта России Виталием Савельевым.

В частности, рассматривался вопрос авиасообщения по маршруту Москва − Саранск − Москва. Кроме того, речь шла о реконструкции терминала международного аэропорта Саранска в части создания пункта пропуска. При предоставлении согласованной с государственными контрольными органами проектной документации на техническое перевооружение пункта пропуска и помещений аэропорта под его  оснащение Минтранс России готов поддержать перенос средств с 2025–2026 годов на 2022–2023 годы и приступить к реализации мероприятий уже в 2022 году.

Также говорилось о строительстве автомобильной дороги с. Старый город − д. Вещерка. Целью реализации проекта является обеспечение транспортной связи между Санаксарским монастырем в Республике Мордовия и с. Дивеево Нижегородской области для развития туристического кластера.

На обсуждение были вынесены вопросы строительства обхода Рузаевки и транспортной развязки на автодороге Ковылкино − Краснослободск − Ельники − Первомайск.

В рабочей встрече приняли участие депутат Госдумы от Мордовии, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и первый заместитель Председателя Правительства республики Игорь Фрейдин.

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