В Мордовии почтили память государственного деятеля Анатолия Ивановича Березина

16 декабря исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося советского партийного и государственного деятеля Анатолия Березина. В память о нем в Саранске проведено мероприятие с участием руководства республики.

От имени Главы Мордовии Артёма Здунова, органов законодательной и исполнительной власти цветы к памятнику на могиле А.И. Березина возложили Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин и Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров. Также в мероприятии приняли участие депутаты действующего и предыдущих созывов парламента республики, представители ветеранских организаций.

Анатолий Березин занимал высшие руководящие должности в органах власти Мордовии. Был председателем Совета Министров МАССР, первым секретарем Мордовского обкома КПСС, председателем Верховного Совета МАССР. Награжден высокими государственными наградами.

«Он много сделал для республики. Под его руководством позитивные перемены произошли в сельском хозяйстве и промышленности. Развитие получили предприятия светотехники и электротехники, приборостроения, машиностроительной и химической отраслей, работа которых значима в масштабах всей страны. Активно велось дорожное строительство», - напомнил Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин. Спикер регионального парламента также отметил, что Анатолий Березин как умелый руководитель и общественный деятель пользовался большим уважением. Мог слушать и слышать людей. Хорошо владел ситуацией в экономике и социальной сфере республики. Знал проблемы и нацеливал на их решение органы законодательной и исполнительной власти с целью улучшения качества жизни населения Мордовии.

«Сегодня мы возлагаем цветы и этим отдаем дань памяти человеку, который всю жизнь работал ради благополучия своей республики», - сказал Владимир Чибиркин.