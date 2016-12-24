Житель Саранска «отбарабанил» на Авито мошенникам 22 тысячи рублей

Оперативный штаб
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Как сообщает МВД по РМ, в Саранске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 36-летнего местного жителя.
Парень рассказал полицейским, что на интернет-сайте «Авито» нашел объявление о продаже барабанной установки. Он связался с продавцом и договорился о покупке с предоплатой - перевел ему за товар 22 500 рублей. После этого все контакты с владельцем барабанов оказались недоступными.
Полицейские начали розыск финансовой «грозы меломанов».
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и осторожными при совершении покупок в интернете. Заказывайте необходимые Вам товары в интернет-магазинах, пользующихся хорошей репутацией. Переводите оплату за покупку только в том случае, если абсолютно уверены в надежности продавца. Ваша бдительность поможет сохранить денежные средства.
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В Мордовии до конца недели примут решение по работе общепита в новогодние праздники
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