Оперативный штаб

В Мордовии до конца недели примут решение по работе общепита в новогодние праздники

Глава Мордовии Артём Здунов 15 декабря в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Особое внимание на оперштабе было уделено вопросам режима работы организаций общественного питания в предновогодние и праздничные дни. Артём Здунов подчеркнул, что решение должно быть принято с учетом мнения эпидемиологов, врачей и бизнес-сообщества, причем предприниматели должны понимать меру своей ответственности за соблюдение противоэпидемических мер во всех заведениях общепита. Те организации, которые не соблюдают запрет на работу после 23 часов, фактически подводят всю отрасль. Речь шла о необходимости создания оперативных групп из членов ассоциации рестораторов для мониторинга соблюдения антиковидных мер в кафе, ресторанах и ночных клубах, особенно - после 23.00. Артём Здунов дал поручение Председателю Правительства Владимиру Сидорову досконально разобраться в ситуации, окончательное решение по режиму работы общепита в новогодние дни будет принято до конца недели.

Руководитель региона отметил, что за последние две недели наблюдается небольшая стабилизация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на территории республики. «Число новых заражений в сутки опустилось до 130 случаев, - сказал Артём Здунов. – В ковидных госпиталях на лечении находятся около 1000 человек, в 6 муниципалитетах недельная заболеваемость на 100 тысяч населения выше среднереспубликанской».

Как доложила вице-премьер Галина Лотванова, снизилось число внебольничных пневмоний, свободный коечный фонд составляет 26%. Однако было подчеркнуто, что пока это снижение не является устойчивым.

К тому же, как проинформировала членов оперативного штаба главный санитарный врач по Мордовии Татьяна Харитонова, в республике начался подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Вакцинация в Мордовии продолжается, однако за последнюю неделю ее темпы снизились. Глава республики подчеркнул, что это недопустимо. Приближаются новогодние праздники, которые будут проходить в условиях высокого риска очередной волны заболеваемости. В этой связи поставлена задача усилить контроль за соблюдением санитарных требований, в том числе в детсадах и школах. Новогодние мероприятия там проводить разрешено, но только с учетом всех действующих ограничений. В то же время необходимо создать все условия для проведения досуга жителей и гостей республики на свежем воздухе – речь идет о работе катков, прокате лыжного инвентаря и так далее.