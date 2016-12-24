Артем Здунов обсудил вопросы взаимодействия с начальником Куйбышевской магистрали Вячеславом Дмитриевым

Глава Мордовии провёл совещание по вопросам взаимодействия региона и РЖД с руководителем Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым. Речь шла, в том числе, о планировании транспортной логистики для действующих и новых туристических маршрутов на территории республики.



Особое внимание на совещании было уделено повышению качества транспортного обслуживания пассажиров и грузоотправителей. По информации Вячеслава Дмитриева, за 11 месяцев текущего года объем налоговых платежей, перечисленных предприятиями отрасли в республиканский и местный бюджеты, составил свыше 437 млн. рублей с ростом почти на 30%, а годовая инвестиционная программа превысит 600 млн. рублей, что на треть больше, чем в прошлом году.



В планах на 2022 год были отмечены мероприятия по обновлению подвижного состава поездов, курсирующих через станции Мордовии, принято решение о проведении технической и инфраструктурной модернизации грузового двора станции Саранск.



Во исполнение взаимных договоренностей между руководством региона и РЖД с 15 августа текущего года была произведена полная корректировка расписания пригородных поездов, а с 15 ноября увеличена периодичность курсирования поезда по направлению Рузаевка - Зубова Поляна - Саранск. Это позволило увеличить пассажирооборот и повысить уровень транспортной доступности для жителей Мордовии.



В ходе совещания были озвучены предложения по повышению эффективности пассажирских пригородных перевозок. Предложено связать Пензенскую область и Республику Мордовия путем продления маршрута Пенза-Булычево до станции Рузаевка и Саранск, продлить маршрут Рузаевка – Зубова Поляна до станции Теплый Стан, установить ежедневную периодичность курсирования электропоездов Рузаевка – Зубова Поляна – Саранск, Саранск – Зубова Поляна. В декабре прошлого года была подписана программа мероприятий по повышению безопасности движения на железнодорожных переездах на 2021-2023 годы, в рамках которой в 2022 году запланировано строительство путепровода на 529 километре станции Ковылкино.



Также было предложено заключить соглашение о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и Правительством Республики Мордовия по развитию вокзального комплекса Рузаевка и соглашение по взаимодействию в сфере туризма.