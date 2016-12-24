Артём Здунов рассказал школьникам о Мордовии в рамках экскурсии Российского общества «Знание»

15 декабря в Саранске прошла лекция-экскурсия Российского общество «Знание» для школьников-победителей федеральных предметных олимпиад и призеров всероссийского конкурса «Большая перемена», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».



Руководитель региона начал экскурсию с рассказа об истории Саранска и его памятниках, уменьшенные копии которых представлены в Мордовском краеведческом музее. Кроме того, Артём Здунов рассказал о патриархе Никоне и непобедимом адмирале Ушакове, Николае Огареве и Степане Эрьзе.



Глава республики поделился любопытным фактом о том, что святой праведный воин Феодор Феодорович Ушаков является покровителем Военно-морского флота и земли мордовской. Адмирал, не проигравший ни одного сражения и не потерявший ни одного корабля, последние годы жизни провел в деревне Алексеевка Темниковского района. Занимался благотворительностью, содержал госпитали и помогал православной церкви. Сейчас коллекция музея содержит личные вещи непобедимого флотоводца, а также предметы с его кораблей.



Большая часть экспозиции музея посвящена Великой Отечественной войне. Личные вещи ветеранов, представления к наградам, уникальные фотографии и свидетельства страшной трагедии в истории человечества – все это бережно хранится в нескольких залах.



При этом экспонаты, посвященные боевому пути 326-й Рославльской стрелковой дивизии, составляют отдельную часть выставки.



«Неофициально это соединение называется «мордовская дивизия», она практически полностью была сформирована из наших солдат. Неделю назад нам на хранение было передано оригинальное боевое знамя. Для нас это настоящая святыня. Под этим знаменем прорывался блокадный Ленинград, шли бои под Москвой и Смоленском. Это наши деды и прадеды ценой своей жизни добыли победу и дали нам возможность жить в свободном мире. Помните, в нас течет кровь победителей. И мы должны сделать все, чтобы сохранить память о них», – рассказал Артём Здунов.



После экскурсии детей ждала прогулка в Рузаевку на одном из самых современных в стране железнодорожных составов. Рельсовый автобус «Орлан», предназначенный для пригородных поездок, поступил в эксплуатацию только в 2021 году.



В продолжение лекции начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев рассказал о достижениях РЖД и актуальных планах в этой отрасли. Пассажиров самого современного поезда ожидало путешествие во времени – на столетие назад. Усилиями актеров на платформе была создана атмосфера начала прошлого века с сопутствующими атрибутами. Так, на станции «Рузаевка» экскурсантов угощали мочеными яблоками и кренделями, квасом и домашними пирожками.



Победительница конкурса «Большая перемена» Анна Кузьмина из Рязани рассказала, что практически ничего не знала о Мордовии, но теперь поняла, что это очень интересный регион с самобытной культурой.



«Нам очень понравился формат проведения мероприятий! Экскурсию ведет руководитель региона, а мы общаемся в неформальной обстановке – это необычный опыт. Совершенно точно стоит вернуться в Саранск, чтобы как следует осмотреть краеведческий музей. Нужно изучать историю и страны в целом, и ее регионов», – сказала школьница.



В течение двух дней дети также посетят национальный заповедник, крупнейшие в стране теплицы по выращиванию роз, МГУ им. Н.П. Огарева, музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, а также несколько промышленных производств.



При поддержке Главы Республики Мордовия и финалистов кадрового проекта «Моя Мордовия» съемочной группой общества «Знание» будет создан просветительский фильм о регионе. В него войдут экскурсии из ключевых мест нашей республики. Одно из таких мероприятий Артём Здунов провел в среду в краеведческом музее.