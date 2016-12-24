Ранее судимый житель поселка Явас «пропил» знак «Пешеходный переход»

Как сообщает МВД по РМ, в Зубово-Полянском районе возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя поселка Явас, подозреваемого краже дорожного знака. В информации указывается, что преступление выявлено инициативно сотрудниками отдела уголовного розыска.

Как установили оперативники, местный житель на одной из улиц поселка приглядел себе дорожный знак «Пешеходный переход». Безлюдной ночью он расшатал конструкцию и забрал с собой металлическую «штангу», а полотно с изображением выбросил по пути домой. В последующем он сдал трубу в пункт приема металла, а на вырученные деньги купил спиртное.

Ущерб, причиненный поселковой администрации, составил 6 тысяч рублей. Свою вину ранее судимый за совершение кражи подозреваемый не отрицает. В отношении него избрана мера принуждения – обязательство о явке.