В Мордовии пользователи соцсетей опознали «халявщика» с чужой банковской картой

В Мордовии полицейские установили личность деятеля, который оплачивал чужой банковской картой свои покупки в магазинах Рузаевки. О хищении более 7000 рублей с утерянной банковской карты в полицию сообщила 33-летняя местная жительница.

Сотрудники полиции быстро установили перечень торговых точек, где найденной карточкой расплачивался неизвестный «халявщик». Он засветился на камерах видеонаблюдения в нескольких магазинах. Это «не домашнее видео» было размещено в официальных аккаунтах МВД по РМ, а также направлено в региональные СМИ.

Благодаря активной гражданской позиции пользователей социальных сетей полицейские получили информацию о местонахождении данного человека. Подозреваемый был задержан. Им оказался житель соседнего региона, работающий вахтовых методом на одном из предприятий Рузаевки.

По словам задержанного, «счастливая находка» открыла перед ним новые финансовые перспективы 8 декабря. Чтобы проверить возможности подобранной банковской карты, мужчина отправился в магазин, где приобрел по бесконтактной оплате товар небольшой стоимости. В последующем он побывал еще в 12 торговых точках по продаже табачных изделий, продуктов питания, бытовой химии и алкогольной продукции, где также устраивал шопинг за чужой счет.

После получения уведомлений о списании денежных средств, владелица карточки заблокировала ее. В этот момент мужчина находился в еще одном магазине, однако расплатиться за покупки уже не смог и выкинул карту.

Свою вину в совершенном преступлении 49-летний подозреваемый признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

МВД по РМ напоминает: если Вы нашли чужую банковскую карту, следует немедленно уведомить об этом владельца или сообщить о находке в полицию или отделение банка.

Если нашедший решит воспользоваться чужой банковской картой и денежными средствами, находящимися на счете по своему усмотрению, его действия квалифицируются как «Кража с банковского счета». При этом не имеет значения, какая денежная сумма была списана с банковской карты.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы до шести лет.