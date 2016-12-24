Заведующий психиатрическим отделением ведомственной больницы УФСИН по РМ получил условный срок за взятку

В Мордовии суд вынес приговор бывшему врачу больницы УФСИН по РМ. Подполковник внутренней службы попался на взятке от заключенного.

Заведующий психиатрическим отделением ведомственной больницы УФСИН попытался срубить деньжат с одного сидельца. За взятку в размере 50 тысяч рублей медик пообещал осужденному без достаточных на то оснований выставить «полезный диагноз». С ним товарищ в неволе поучал послабление режима - на основании медицинских документов он освобождался от тяжелых физических нагрузок и некоторых работ в исправительном учреждении.

В июле этого года зав отделением был задержан с поличным оперативниками УФСБ по РМ при содействии сотрудников отдела собственной безопасности регионального УФСИН.

Приговором суда медик в погонах получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. При этом, он был лишен звания подполковника внутренней службы. Приговор в законную силу не вступил.