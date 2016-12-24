В Мордовию прибыла делегация Российского общества «Знание»

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15 декабря при поддержке Главы Мордовии Артёма Здунова в республике стартовал совместный проект Российского общества «Знание» и команды участников, финалистов и победителей кадрового проекта «Моя Мордовия». 

В республике пройдут съёмки просветительских лекций-экскурсий, в том числе их проведёт и руководитель региона. Артём Здунов познакомит школьников с историей республики, расскажет о людях, внёсших значительный вклад в ее развитие. Дети посетят Мордовский республиканский краеведческий музей, государственный заповедник, крупнейший в России комплекс по выращиванию роз.

В состав делегации Российского общества «Знание» входят школьники-участники конкурса «Большая перемена», приехавшие к нам из разных регионов страны.

По итогам съёмок будет создан просветительский фильм о Мордовии.

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