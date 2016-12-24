В Мордовии устанавливаются обстоятельства ДТП с машиной скорой помощи

По информации Госавтоинспекции республики, днем 14 декабря на автодороге «Саранск – Сурское – Ульяновск – Комсомольский» 37-летний водитель автомашины «Лада Калина» на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи «УАЗ – 39623», который двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Это предварительная версия случившегося. В результате ДТП водитель, 35-летняя женщина, 4-летний и два 14-летних мальчика – пассажиры «ЛАДы» и 56-летняя женщина – пассажир «УАЗа» с различными травмами были госпитализированы. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшей аварии.